Uno de los puntos importantes en la serie “Pachinko” es la relación de Hansu y Sunja, personajes que interpretan Lee Min Ho y la actriz en ascenso Minha Kim. Este drama internacional de Apple TV+ fue presentado en Hollywood el último 16 de marzo, antes del estreno global en streaming.

Luego de la elegante premiere y alfombra roja, el reparto de “Pachinko” participó en una conferencia con medios coreanos y extranjeros.

Sunja y Hansu en “Pachinko”

Lee Min Ho mostrará una faceta distinta a la que tiene acostumbrados al público que lo conoce por “Boys over flowers” y “The heirs”. Este contraste comenzó con su look: “(sobre Hansu) Quise dar la impresión de alguien rudo en lugar de una cara bonita, así que no hice dieta y tampoco me cuidé tanto como cuando preparaba Kdramas”, refirió en el evento según Newsis.

Lee Min Ho describió a Hansu como una persona ambivalente, "con el bien y el mal" dentro de él. Foto: Apple TV+

Su personaje es un adinerado comerciante que se involucra con Sunja, una joven de familia pobre; sin embargo, el futuro de esta relación dista mucho de un cuento de hadas.

Asimismo, entre los fans del actor coreano se había difundido la posibilidad de una escena de sexo en la serie. Ello, debido a la filtración de las calificaciones de audiencia para el capítulo 5 de “Pachinko” que indican contenido maduro.

Otra evidencia se añadió con el tráiler oficial de “Pachinko”, en el que se aprecia un encuentro apasionado entre Hansu y Sunja.

“Nuestras escenas íntimas y similares no son románticas. Han sido filmadas en lugares como el mar, las montañas. Se han convertido en una expresión de amor explícita y cruda, sin filtros”, respondió Lee Min Ho según Sports Chosun (traducido al inglés por @miminholee).

Minha Kim también habló sobre la preparación para dar vida a la historia de Sunja y Hansu.

“Tuvimos muchas conversaciones antes de filmar, dialogábamos en el set sobre los personajes y el rodaje. Así que cuando nos tocó interpretar estas escenas intensas nos sentimos muy cómodos. Lo que pienso es que, (Sunja y Hansu) tuvieron momentos muy apasionados, pero en episodios posteriores también muchos conflictos”, cita el medio Mashable a la actriz surcoreana.

Sunja y Hansu (Kim Min Ha y Lee Min Ho) en apasionada escena de "Pachinko". Foto: captura Apple TV

Estreno de “Pachinko”