El grupo del momento, BTS, está nominado en tres categorías de los iHeartRadio Music Awards del 2022. Entre ellos, está a Mejor grupo y video del año. Asimismo, se espera que se presente en la premiación de los Grammys de este año. Ahora, la revista Rolling Stone comparte la lista de las 100 mejores canciones de todos los tiempos de Bangtan.

TOP 10 de las mejores canciones de BTS por Rolling Stone

10. “Dope”

La canción “Dope” es parte del álbum “The most beautiful momento in life pt.1″, estrenado el 29 de abril del 2015 en Corea del Sur. El videoclip destaca por el nivel de edición que utilizan. Mientras tanto, la letra presenta a BTS como personas trabajadoras que no fueron a perder el tiempo yendo a discotecas y fiestas.

“Trabajé toda la noche, todos los días. Mientras tú gozabas en la discoteca, sí. A diferencia de otros chicos. No quiero decirte sí”.

9. “I need u”

Este tema es el principal del álbum “The most beautiful momento in life pt.1″. En los comentarios que da la revista Rolling Stone, mencionan que esta canción fue la que definió el sonido de BTS, ya que lograron que el mundo conociera a la agrupación. Además, indican hay un intercambio de suplicas durante el coro, el cual es cantado por Jimin y Jungkook.

Te necesito, chica. ¿Por qué me enamoro y digo adiós solo? Te necesito, chica. ¿Por qué te necesito, si sé que voy a lastimarme?”.

8. “Blood sweat & tears”

“Blood sweat & tears” fue la canción principal de “WINGS” del 16 de octubre del 2016. Aquí destaca las voces de Jimin, V y Jungkook, quienes realizan falsetes estables. Asimismo, el ritmo es una mezcla de reggaetón con sintetizadores. “El lanzamiento a la luna mundial de BTS comenzó con esta bomba de brillo arquetípica, que es a la vez seria y vengativa”, menciona Rolling Stone.

“Bésame en los labios, labios, este es un secreto entre los dos. Soy un adicto a la prisión llamada tú. No puedo rendirme a nadie más que a ti. Yo sabía bien que estaba bebiendo del cáliz envenenado”.

7. “Black Swan”

Esta fue la segunda canción del álbum de “Map of the soul: 7″ del 2020. Trata de cómo una persona enfrenta a su propio ser, viendo que lo que le apasionaba hacer, se desvanece. Según Rolling Stone, el tema suena como un grupo que se está absorbiendo con el tiempo, sobre todo, con los gritos que producen.

“El corazón ya no acelera como solía hacerlo. Cuando escuchaba una canción. Estoy tratando de que vuelva a hacerlo. Pero es como si el tiempo se hubiera detenido. Oh, esa sería mi primera muerte. De la que siempre tuve tanto miedo”.

6. “Dimple”

El b-side de “Dimple” del mini álbum de BTS “Love yourself: Her” del 2017, fue escrita por Matthew Tishler y Allison Kaplan. La letra trata de cómo los hoyuelos de ARMY puede enamorar a los chicos de BTS, el cual ingresa con el encanto que tienen los chicos de Bangtan para conquistar a una chica.

“¿Fue un error de un ángel? ¿O fue un beso profundo? Esos hoyuelos son ilegales, pero los quiero de todos modos, de todos modos, de todos modos”.

5. “Silver spoon (baepsae)”

“The most beautiful momento in life pt.2″ llegó con “Silver spoon (baepsae)”, el cual habla sobre las presiones familiares que obligan a sus hijos para esforzarse más de lo debido para obtener trabajos que solo pagan por la experiencia. BTS sigue cantando este tema durante sus conciertos.

“Entonces llámame cuervo. Estábamos malditos, esta generación. Rápido, persíguelos. Mi profesor nació con una cuchara de oro y fortuna”.

4. “Burning up (Fire)”

“Fire” es el tema principal de “The most beautiful momento in life: Young forever” del 15 de marzo del 2017. Para Rolling Stone, el significado de la letra es que todos deben prender fuego a las restricciones que están implantadas en las instituciones educativas, sin importar el país en el que estén. De igual manera, indican que las voces de los raperos son quienes dan energía a la canción.

“Oye, quémalo como si quisieras verlo todo en llamas. Oye, anímate hasta que salga el Sol otra vez. Podemos vivir libremente porque somos jóvenes. Tú, que estás preguntando qué tipo de cuchara soy. ¿Por qué hablas de cucharas de plata si solo soy humano?”.

3. “Ddaeng”

Durante el quinto aniversario de BTS, realizaron el “FESTA 2018″, RM, Suga y J-hope presentaron “Ddaeng”. Esta es una crítica al modelo tradicional de rapear en Corea del Sur, ya que ellos han enfrentado a las quejas que el público les decía sobre su formar de cantar. Actualmente, la canción se encuentra en SoundCloud.

“Aunque te moleste, amor. Tus reclamos son todos verdaderos, amor. Estamos fallando. Lo de Billboard fue gracias a ti, amor. Nadie esta por encima nuestro. Estamos fallando, gracias”.

2. “Save me”

“The most beautiful momento in life: Young forever” vino con “Save me”, el cual trata de que el amor puede salvar a una persona de los problemas. La revista de Rolling Stone menciona que esta canción es donde los fanáticos de la música deben apreciarla, ya que contiene un sonido excéntrico.

“Yo sabía que tu salvación es parte de mi vida y es la única ayuda que abrazará mi dolor. Lo mejor de mí, eres lo único que tengo. Por favor, habla más fuerte para que al fin pueda reír otra vez”.

1. “Spring day”

El primer lugar de la lista es “Spring day”, parte del álbum especial de “You never walk alone”. Desde la fecha de su estreno, ARMY dedujo que la letra tiene que ver con el accidente del ferry Sewol del 2014. La revista de Rolling Stone la describe como: “las emociones más complejas pueden arraigarse en las frases más simples, (…) el sentimiento perenne tiene un impacto emocional que es universal”.

“Te extraño. Decir esto me hace. Extrañarte más. Estoy mirando tu foto. Y todavía te extraño. El tiempo es tan cruel. Nos odioAhora es difícil. Mirar el uno al otro”.

La lista completa se encuentra en el siguiente LINK: https://www.rollingstone.com/music/music-lists/best-bts-songs-1316499/baepsae-silver-spoon-2015-1316511/ (COPIAR Y PEGAR)