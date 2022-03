Los seguidores de BTS se encuentran a la expectativa del primer mixtape de Kim Taehyung, nombre real de V, por lo que el cantante de Corea del Sur ofreció más información de la denominada KTH1 en una transmisión en vivo en VLive y sus compañeros de banda elogiaron el avance que V ha realizado hasta la fecha.

Taehyung sobre KTH1

Kim Taehyung es uno de los integrantes más populares de BTS, por lo que ARMY espera con ansias la autoproducción que el idol V confirmó que lanzaría en este 2022, según publicaciones en Weverse. El 19 de marzo, seis Bangtan Boys se dieron cita con sus fans mediante VLive, y Taehyung reveló que escribió dos canciones en tan solo media hora.

Taehyung: “Ayer escribí dos canciones en media hora”.

J-Hope: “¡Guau! ¿Dos canciones en media hora? ¡Eres un genio!”.

Namjoon: “¿Terminaste?”.

Taehyung: “¿Eh?”.

Namjoon: “Taehyung, vas a lanzarlo esta vez, ¿verdad?”.

Taehyung: “¡Sí, sí, sí!”.

BTS en transmisión en vivo. Foto: captura VLive

Recientemente, los fans de Taehyung de BTS se llevaron una gran decepción cuando el idol k-pop reveló que no incluiría las canciones que publicó en sus redes sociales en el pasado, por lo que el artista volvió a referirse a estas.

Namjoon: “He escuchado muchas de las canciones de Taehyung, pero después de un año ya no le gustan”.

Taehyung: “Honestamente, son bastante buenas ahora, ¿verdad?”.

Namjoon: “¡Ya eran realmente buenas hace mucho tiempo!”.

Suga: “Cuando te gustan (las canciones), tienes que lanzarlas”.

El 16 de marzo, Taehyung de BTS se disculpó con ARMY en Weverse y precisó que la canción “Travel with me” no formaría parte del tracklist de su mixtape: “Lo siento de antemano. Ni siquiera la puedo recordar. Las canciones que he subido en redes no van a estar en el mixtape. Las subí y luego borré los archivos”.

Taehyung en Weverse. Foto: captura

Aunque BIGHIT aún no ha establecido una fecha exacta del lanzamiento, ARMY comparte su alegría en redes sobre que Taehyung de BTS hable abiertamente sobre el mixtape KTH1 y que tenga planes de estreno para el 2022.