El grupo de SM Entertainment EXO no ha realizado una confirmación sobre su próximo comeback. Sin embargo, el líder del grupo, Suho, confirmó que iba a regresar con el segundo miniálbum como solista “Grey suit”. Ahora se espera que la agrupación se reúna con sus fans para celebrar el décimo aniversario de su debut.

Reunión de EXO con fans

Según los medios de comunicación de Corea del Sur, la empresa de SM Entertainment anunció que EXO realizará un evento especial por el décimo aniversario de su debut. Este acontecimiento sería una fecha especial para compartir un tiempo con sus fans, ya que se llevará a cabo de manera presencial.

“The 2022 debut anniversary fan event: EXO” es el nombre del evento que juntará al grupo de k-pop con el fandom de EXO-L, y será en Jamsil Indoor Gymnasium en Seúl, Corea del Sur. Se espera que durante el show los chicos puedan presentar sus canciones más conocidas, como “Obssession”, “Monster”, “Artificial love”, entre otros éxitos.

EXO: la era "Obsession" donde presentaron a sus alteregos X-EXO. Foto: SM

¿Dónde podré ver el aniversario de EXO?

SM Entertainment sabe que no todo el fandom de EXO-L estará presente durante la celebración del décimo aniversario de la boyband. Ante ello, han indicado que harán una transmisión a través de Beyond Live. Por el momento, no han informado sobre los costos de las entradas.

El fan meeting de EXO se transmitirá en Beyond LIVE. Foto: Beyond LIVE

¿Cuándo será el fan meeting de EXO?

En el póster oficial del evento se observa la fecha de este acontecimiento de EXO con sus fans. De acuerdo con el texto del afiche, será el 9 de abril del 2022 a las 7.00 p. m. en horario de Corea del Sur. En el Perú se realizará a las 5.00 a. m. del mismo día.

Afiche del fan meeting de EXO. Foto: SM Entertainment

¿Quiénes estarán en el fan meeting?

Como se recuerda, tres miembros de EXO se encuentran en el servicio militar. Ellos son Chen, Baehkyun y Chanyeol. Los integrantes que quedan son Sehun, Kai, D.O, Xiumin y Suho , quien recientemente ha terminado sus deberes como ciudadano surcoreano.