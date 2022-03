La integrante de Girls’ Generation Yuri retornó a los K-dramas durante julio del 2020, luego de haber participado en las dos temporadas de “The sound of heart” de Netflix del 2018. En los últimos dos años, se ha visto a la cantante actuar en otras producciones y, probablemente, se unirá al elenco de otros doramas.

Según los medios de comunicación de Corea del Sur, Kim Yuri estaría en conversaciones con la casa productora del nuevo drama coreano “Good Job”. Este contaría con su compañero de “Bossam: Steal the Fate”, Jung Il Woo, quienes vivieron una fuerte química en la pantalla. Asimismo, el proceso de rodaje empezará en abril del 2022 y su posible estreno sería para este año.

La actuación de Yuri en "Bossam: Steal the Fate" obtuvo buenas críticas del público. Foto: Wiki drama

¿De qué tratará “Good Job”?

La historia de “Good Job” unirá la vida de dos personas diferentes. Por un lado, Eun Hyun Ki (Jung Il Woo) es un detective con habilidades en las artes marciales y tiene la facilidad de solucionar los crímenes de la ciudad. Mientras tanto, Han Seol Rok (Kim Yuri) es la asistente y chef personal del investigador. Ambos tienen distintas personalidades y se irán conociendo en cada capítulo.

Yuri y Jung Il Woo actuaron en Yuri "Bossam: Steal the Fate, Good Job". Foto: Celebrities.id

¿Yuri estará en otro K-drama?

Por si fuera poco, la agencia de la cantante de “Gee”, SM Entertainment, confirmó que estará en “The Zone: Endure To Survive” a inicios del mes de marzo. Esta producción surcoreana será un k-drama de misterio en donde participará con Lee Kwang Soo y Yoo Jae Suk. Se espera que sea transmitido a través de la plataforma de Disney Plus.

Yuri para "Bossam: Steal the Fate". Foto: Wiki drama

¿De qué tratará “The Zone: Endure To Survive”?

Por el momento, no se conoce los nombres de los personajes principales. Sin embargo, esta nueva serie verá a los protagonistas entrando a un mundo diferente a través de un portal mágico, la realidad virtual . Ante ello, los chicos tendrán que pasar misiones para sobrevivir y ganar la competencia.