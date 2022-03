Los k-dramas de romance suelen tener a una pareja cuya relación amorosa es el hilo principal de la historia; sin embargo, en algunas ocasiones, relaciones de personajes secundarios captan la atención del público tanto o más que los mismos estelares. La más reciente dupla no protagónica que se roba los suspiros de los fans la encontramos en “A business proposal”, la romcom coreana del momento.

Ya sea por sus interacciones, la química de sus actores o sus desarrollos, estos dúos secundarios que mencionaremos a continuación aseguraron su lugar en el corazón de los fans. ¿Cuál agregarías tú?

Soljiwan de “Nevertheless”

La reacción del fandom de “Nevertheless” a la pareja principal Na Bi y Jae Eon (Han So Hee y Song Kang) fue diversa, pero cuando se trataba de Soljiwan, dupla conformada por Yun Sol y Ji Wan, la mayoría coincidía en su apoyo y emoción.

Amigas de siempre, en un momento estas estudiantes de arte comienzan a notar sus sentimientos de amor, pero se niegan a dar un paso más por temor a dañar su lazo. Esto las lleva a sufrir a lo largo de la serie; no obstante, su historia cierra con un final feliz en el que son oficialmente novias.

Interpretado por Lee Ho Jung y Yoon Seo Ah, el dúo fue alabado por su desarrollo y por visibilizar el amor lésbico, temática poco o casi nada abordada en los k-dramas y series asiáticas en general.

Sunny y el ángel de la muerte en “Goblin”

Lee Dong Wook y Yoo In Na desbordaron tal química desde su primer encuentro como la parca y Sunny en “Goblin” que se convirtieron en uno de los varios atractivos de este icónico drama. Así, suscitaron rumores de citas y, posteriormente, tuvieron su propia serie protagónica. Esta, de nombre “Touch your heart”, fue un consuelo para fans que amaron al dúo en “El guardián: el dios solitario y grande” al ser considerada, extraoficialmente, como el reencuentro de Sunny y el ángel de la muerte en otra vida, lejos del dolor.

Aquí una famosa escena de los personajes en el popular k-drama que tuvo como actores principales a Gong Yoo y Kim Go Eun en los respectivos papeles del dokkaebi y Ji Eun Tak, la novia del ser inmortal.

Pil Suk y Jason en “Dream high”

Kim Pil Suk no solo cautivó por su voz y tenacidad en la recordada serie juvenil “Dream high”, esta dulce muchacha robaba suspiros por su historia con Jason, incluso más que el triángulo amoroso conformado por Sam Dong, Hye Mi y Si Hyuk.

Los hoy aclamados idols IU y Wooyoung, este último del grupo k-pop 2PM, dieron vida al dúo en el 2010, cuando se encontraban cimentando su fama en el rubro del entretenimiento.

Aquí algunos momentos de la pareja en “Sueña sin límites”. Acompaña como fondo musical del video el OST “Someday”, interpretado por IU.

Chan Young y Bo Na en “The heirs”

Mientras la historia de Kim Tan, Eun Sang y Young Do hacía sufrir al público, Chan Young y Bo Na regalaban altas dosis de diversión y ternura. En su relación, ambos se complementaban y entendían a la perfección, lo que les convirtió en una pareja ideal para el fandom de “The heirs”.

Krystal Jung, exintegrante de f(x), y Kang Min Hyuk, el miembro de CNBLUE, interpretaron a este dúo en la serie coprotagonizada por Lee Min Ho y Park Shin Hye, junto a Kim Woo Bin.

Young Seo y Sung Hun de “A businees proposal”

El dúo secundario del momento lo integran Young Seo y Sung Hun (Seol In Ah y Kim Min Gyu). En “A business proposal”, esta pareja no tiene nada que envidiarle a la principal, a cargo de los aclamados Ahn Hyo Seop y Kim Se Jeong. De hecho, en la más reciente emisión se volvieron virales por el apasionado beso que se dieron y una candente escena adelantada en la preview del capítulo 7, programado para salir al aire por SBS y Netflix el 21 de marzo.

Yi Jeong y Ga Eul en “Boys over flowers”

Imposible no mencionar a la que fue la pareja secundaria top por excelencia durante muchos años: Ji Yeong y Ga Eul, de “Boys over flowers”. A cargo de Kim Bum y Kim So Eun, el dúo encantó y también hizo sufrir a la audiencia por su historia en la que un amor del pasado no les dejaba avanzar. Fue tanta la recepción que tuvieron que compitieron en popularidad contra los main de la serie hit, Lee Min Ho y Goo Hye Sun (Jun Pyo y Jan Di), y recibieron premio a la mejor pareja en los 2009 Arirang Tv 1000th Episode Poll.