Los Grammys 2022 serán antesala del concierto de BTS, “PTD Las Vegas”. Previo a su espectáculo de cuatro fechas en el Allegiant Stadium, las superestrellas de Corea del Sur actuarán en los premios de la Academia de la Grabación y competirán entre los nominados de la mano de “Butter”.

Ningún ARMY puede perderse este evento que está resaltado en la agenda de Bangtan en abril. A continuación, compartimos información para que puedas seguirlo en vivo.

Nominaciones de BTS

BTS recibió su primera nominación a los Grammys el año pasado. En aquella ocasión, el septeto compitió por el premio a la mejor performance de dúo o grupo pop gracias a “Dynamite”.

Dicha categoría quedó en manos de Ariana Grande y Lady Gaga por “Rain on me”. Aún así, los famosos coreanos brillaron con una performance del hit en inglés desde su país natal.

BTS en los Grammy 2022: "Butter" podría ser la canción que presentaría Bangtan en el show. Foto: composición/Recording Academy

Este 2022, los Bangtan Boys buscan la revancha en la misma categoría, pero con “Butter”. Esta es su segunda canción en inglés y el single más importante (en términos de rendimiento) que han tenido a la fecha. También fue el único tema que el año pasado lideró durante 10 semanas el Billboard Hot 100.

Compiten por el gramófono contra: “I get a kick out of you” de Tony Bennett y Lady Gaga, “Lonely” de Justin Bieber y Benny Blanco, “Kiss me more” de Doja Cat con Sza y “Higher power” de sus amigos Coldplay.

Horarios para ver en vivo los Grammys 2022

Los Premios Grammy 2022 estarán realizándose el domingo 3 de abril, desde las 8.00 p. m. (hora local), tras ser postergados. El MGM Garden Arena de Las Vegas será sede de esta gala que honra a los mejores lanzamientos de la música.

BTS en Grammys 2022 en Perú, Colombia, Ecuador: 8 p. m.

8 p. m. BTS en Grammys 2022 en México, Guatemala : 7 p. m.

: 7 p. m. BTS en Grammys 2022 en Bolivia, Venezuela: 9 p. m.

9 p. m. BTS en Grammys 2022 en Chile, Argentina y Brasil: 10 p. m.

BTS compite por segunda vez en los Premios Grammy. En esta oportunidad, su apuesta es "Butter", su segundo single en inglés. Foto: BIGHIT

Canales para ver en vivo los Grammys 2022

Los premios de la Recording Academy, en su edición 64, llegarán en vivo a la televisión por la señal de CBS (exclusivo para Estados Unidos) y TNT (Latinoamérica).

Fans también pueden seguir las actualizaciones del evento en tiempo real por redes sociales y se espera que se anuncie una plataforma para el streaming oficial.

La ceremonia musical iniciará a las 8 p. m. (hora peruana). Foto: TNT

Lineup musical de los Grammys 2022

BTS es uno de siete actos confirmados en lineup musical de los Grammys 2022, por el momento. Se espera que el septeto de Hybe interprete “Butter”, canción con la que están nominados, más otros de sus grandes éxitos. Los demás artistas a presentarse son los siguientes:

Billie Eilish

Brandie Carlile

BTS

Olivia Rodrigo

Jack Harlow

Lil Nas X

Brothers Osborne