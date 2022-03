Desde el estreno de “Estamos muertos” el 28 de enero del 2022, la actriz Park Ji Hoo se robó el corazón y las miradas del público en general con el personaje principal de Nam On Jo. Ahora es parte de un nuevo proyecto que, al parecer, se estrenará este año en la cadena de televisión tvN.

Una entrevista con el escritor Chung Seo Kyung para la revista británica Tatler Asia informó que estaba en conversaciones con el director de “Vincenzo” para la adaptación de un libro en noviembre del 2021. El 14 de febrero del 2022 se dio a conocer la noticia de que Park Ji Hoo y otros actores se encontraban en la lectura del guion del nuevo k-drama “Little women”, basada en la novela del mismo nombre.

Asimismo, una fotografía que una de las actrices colgó en Instagram reveló que las grabaciones empezaron el 15 de marzo del 2022. También se etiquetó a Kim Go Eun con los hashtags del nombre de la producción.

Inicio de grabación de "Little women". Foto: Facebook

¿De qué trata “Little women”?

Como se había mencionado, esta es una adaptación de la novela clásica de “Little women” de Louisa May Alcott de 1868. La historia trata de tres hermanas que enfrentarán a una de las familias más poderosas de Corea del Sur. Oh In Joo es la mayor, quien va a proteger a su familia de todas las adversidades. Oh In Kyung es la del medio y se meterá en un caso misterioso al ser reportera. Oh In Hye es la menor y es estudiante de arte.

Lectura del guion de "Little women". Foto: Twitter

Elenco de “Little women”

El elenco de “Little women” se confirmó el 23 de diciembre del 2021 con Park Ji Hoo de “Estamos muertos” como la hermana menor Oh In Hye. Además, Kim Go Eun, conocida por “The king: eternal monarch”, tendrá el papel de la hermana mayor. Nam Ji Hyun es la del medio y reportera.

Actrices serán las hermanas Oh en "Mujercitas". Foto: composición La República / BH / Naver

¿Cuándo es la fecha de estreno de “Little women”?