A tan solo horas de la premiere de “Pachinko”, serie protagonizada por Lee Min Ho y Kim Min Ha, el popular actor de k-dramas brindó una nueva declaración sobre Koh Hansu, personaje que interpretará en la serie de Apple TV+. Conoce aquí lo que piensa el artista de Corea del Sur sobre el nuevo reto en su carrera actoral.

“Pachinko”: Lee Min Ho como Hansu

El 16 de marzo, el medio chino Zaobao compartió una entrevista con Lee Min Ho, superestrella de Corea del Sur que debutará en Hollywood con “Pachinko”, y llamó la atención de todos los fans del artista al revelar nueva información sobre su caracterización como Koh Hansu.

Lee Min Ho se pone en la piel del mafioso Hansu en su debut para Hollywood con "Pachinko". Foto: Apple TV+

“Estoy en mis 30, tengo más experiencia en la actuación y sé cómo apreciar el poder de una historia. Quiero interpretar algunos proyectos que puedan transmitir información al público, tal como sucede con ‘Pachinko’. No me molesta actuar de villano”, declaró Lee Min Ho.

Lee Min Ho cambia radicalmente su imagen para "Pachinko". En la serie el 'rey' del Hallyu será Hansu. Foto: Apple TV+

El también actor de “Boys over flowers” Lee Min Ho explicó que, aunque Koh Hansu de “Pachinko” es conocido como villano, él no lo definía como tal por completo. “Espero convencer a la audiencia a través de mi interpretación. Como actor, es un gran aprendizaje tener la oportunidad de comprender y expresar emociones que no puedo sentir en esta era. El espíritu fuerte es una gran inspiración para mí”, comentó.

En una anterior entrevista para Esquire, Lee Min Ho detalló que Koh Hansu de “Pachinko” significaba un punto de quiebre en su carrera. “Fue un sentimiento complejo. Al ver el guion, pensé en lo novedoso que sería llevar un retrato de nuestro país al público internacional, esta vez con mucho capital extranjero abordando esta historia coreana. Me decía ‘tengo que ser parte de esto’”, indicó.

¿Cuándo es la premiere de “Pachinko” de Lee Min Ho?

Lee Min Ho, Kim Min Ha y más actores de “Pachinko” se encuentran en Los Ángeles en celebración de la premiere oficial de la serie de Apple TV+. El evento se llevará a cabo el miércoles 16 de marzo a las 6.30 p. m. (PT).

Premiere de "Pachinko" en Los Ángeles. Foto: vía Twitter

Tráiler de “Pachinko”