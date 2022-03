El primer mixtape de Kim Taehyung llegará pronto. El 16 de marzo, V de BTS confirmó en conversación con ARMY por Weverse el lanzamiento de su tan esperada autoproducción, que el público ha bautizado como KTH1.

Admiradores del popular Bangtan Boy celebran la noticia del estreno mientras difunden proyectos que alistan las fanbases para recibir a lo grande el disco.

Kim Taehyung en concierto que BTS celebró el 10 de marzo en Corea del Sur. Foto: captura BIGHIT

¿Qué dijo V sobre su primer mixtape?

V regresó a Weverse replicando algunos comentarios de ARMY el 16 de marzo. Uno en particular consultó directamente al ídolo cuándo sería el lanzamiento de su primer mixtape. El cantante de “Winter bear” respondió a OP asegurando que tiene planeado publicar KTH1 este 2022 .

Aunque la fecha no fue especificada, fans postulan que tendría el material discográfico después de la serie de conciertos “Permission to dance on stage Las Vegas”, programada para abril, y el estreno del nuevo álbum que BTS alista para este año.

Taehyung contesta pregunta sobre KTH1, su primer mixtape. Foto: Weverse

El intérprete del exitoso OST “Christmas tree” también replicó a un ARMY, quien expresó en Weverse anticipación por KTH1.

“Taehyung, sería una mentira si dijera que no estoy deseando que llegue. ¡No te sientas presionado y pon mucho de tu corazón en ello!”, escribió OP. En tanto, V contestó de la siguiente manera: “Es bueno esperarlo”.

Taehyung reacciona a comentario de ARMY sobre KTH1, su primer mixtape. Foto: Weverse

¿Cuántas canciones tendrá KTH1 y cuáles serán estas?

El famoso coreano de 26 años compartió anteriormente que su mixtape KTH1 tendrá 11 canciones. De estas, 10 han sido creadas por él y una le fue obsequiada.

Se sabe también que el vocalista y visual de BTS no incluirá, en este material discográfico en el que viene trabajando desde hace meses, algunas pistas inéditas que reveló a través de fragmentos en redes sociales. Esto lo aseguró él mismo en el pasado.