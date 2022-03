Este 15 de marzo, NU’EST cumplió 10 años desde su debut en 2012. A diferencia de otros aniversarios, el del 2022 fue un evento incomparablemente agridulce. Los artistas presentaron un álbum nuevo, pero este era un disco de despedida. ¿Cómo describir los sentimientos de un fan al enterarse que su grupo favorito se separa?

Un par de semanas atrás, Pledis Entertainment anunció que Baekho, Minhyun, JR, Aron,y Ren partirían por caminos distintos, ya que solo los dos primeros habían renovado contrato con la agencia. Aun así, el quinteto no bajaría el telón sin dejar un último presente para los fans.

“The best álbum: Needle and bubble” es el disco con el que NU’EST resume su carrera de una década. Un recopilatorio de remasterizaciones lleva al oyente por las melancólicas notas de “Hello” (2013), la memorable “Overcome” (2016) hasta “Love me” (2019), su mejor tema de deep-house.

El álbum incluye dos canciones nuevas: el b-side “SPARKS” y el principal “Again, Spring” que está ubicado estratégicamente al final del tracklist. Los artistas cantan “cuando el frío invierno pase; estaré ahí en marzo, cuando la primavera regrese”.

“Needle and bubble” revive recuerdos de la vertiginosa jornada de 10 años que convirtió a NU’EST en un hito en la historia del K-pop.

NU’EST y el afecto de sus fans peruanas

“Mi canción favorita hasta ahora es ‘ Face’ , con la que los conocí y porque hablaba del bullying escolar. Un tema social que en esa época no solía aparecer en el k-pop”, detalla Paola (26), staff del club de fans de NU’EST en Perú y estudiante de ingeniería ambiental

Este pegadizo tema de estilo ‘dubstep’ es recordado como uno de los mejores debuts de la tercera generación. De hecho, el grupo liderado por JR atrajo tanta atención como sus contemporáneos EXO y B.A.P que también iniciaron su carrera ese mismo 2012.

En el 2014, cuando Perú era considerado ‘la meca del K-pop en Latinoamérica’, NU’EST visitó el país y conoció a las L.O.V.E en un meet & greet y concierto.

Tamiel Flores (28), estudiante de administración y staff del fanclub local, recuerda que la productora se contactó con el fanclub para avisarles de ello. “No sabíamos cómo reaccionar; pensamos que era una broma y nos pusimos a investigar si esta persona era fiable. Hasta ahora nos sorprende que hayamos podido tener a los chicos acá, parece un sueño”, relata vía videollamada.

El concierto de NU’EST en Lima se realizó el 20 de septiembre del 2014. JR, Aron, Baekho, Minhyun y Ren aparecieron en el escenario de la discoteca Mangos con trajes blancos entre los gritos del público.

“Action es mi tema favorito, justo abrieron el concierto con ese. Me puse a llorar de la emoción porque no lo podía creer”, recuerda Alexandra (26). Ella cuenta que durante el meet and greet, las fans adaptaron la letra de la canción “Fine girl” por “Fine boy” para dedicársela a ellos; un gesto que la banda recibió con emoción.

Al hacer memoria de estos años, las tres representantes de NU’EST Perú comparten con nostalgia las respuestas que tuvieron de sus artistas cuando publicaban en el fancafé coreano algunas fotos de sus reuniones en la capital.

Ren respondió un mensaje que le deseaba Feliz cumpleaños desde Perú. Foto: cortesía NU'EST Perú

JR de NU'EST respondió a foto de un evento organizado por el fanclub en Perú. Foto: cortesía NU'EST Perú

Evento K-LOVE organizado por NU'EST Perú en el 2016. Foto: cortesía NU'EST Perú.

JR de NU'EST volvió a responder al fanclub en Perú en 2016. Foto: cortesía NU'EST Perú

El ave fénix del k-pop

Aunque los inicios de NU’EST fueron favorables, al llegar a sus cinco años sin recibir ningún ‘first win’ en shows musicales coreanos se encontraban en una situación crítica. Como drástica medida para rescatar al grupo, cuatro de cinco integrantes ingresaron al reality Produce 101 en 2017 con gran incertidumbre por el futuro.

Ser evaluados junto con otros “trainees novatos”, a pesar de sus años de experiencia, traía sentimientos encontrados para su fandom. Afortunadamente, el público del país asiático redescubrió el talento de los artistas y marcó el renacer de NU’EST una vez concluido el reality musical.

NU'EST: Baekho, Ren, Minhyun y JR participaron en Produce 101. Foto: captura Mnet

Como Minhyun resultó elegido para formar Wanna One por 18 meses, no participó en tres comebacks de NU’EST que pasó a llamarse NU’EST W mientras esperaban el regreso de su integrante.

El ansiado primer win llegó en octubre de 2017 en M! Countdown cuando lanzaron “Where you at” como la subunidad de cuatro miembros. Pero quizá el premio que más valora LOVE es la primera victoria en la que participó el grupo completo: el win de “Bet Bet” en 2019, siete años después del debut.

“NU’EST es un ave fénix. Nos enseñaron a perseverar. No fue fácil resurgir, pero ellos lo lograron”, expresa Paola sobre la época dorada de la boyband.

El sábado 19 de noviembre, el fanclub peruano se reunió para recordar el décimo aniversario y contrataron un aviso LED en homenaje a la trayectoria de la boyband.

Las tres entrevistadas admiten que la reunión tenía una atmósfera melancólica en la que varias asistentes derramaron algunas lágrimas. “Lo más probable es que los chicos continúen con su carrera artística y el fanclub va seguir apoyando sus proyectos individuales”, reafirma Alexandra.

Diez años de carrera como grupo, quince producciones discográficas (entre LPs y EPs) e infinitos recuerdos. Así termina un capítulo para NU’EST, pero el futuro aún es promisorio para cada uno de los cinco chicos que dedicaron su juventud a encontrar y defender su propio estilo musical.