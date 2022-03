El solo de Kihyun de MONSTA X ha llegado. El 15 de marzo, a las 6.00 p. m. (KST), el vocalista principal del aclamado sexteto k-pop lanzó el single álbum Voyager de tres pistas y el MV en YouTube del title track homónimo, marcando de esta manera el inicio de su tan esperada carrera artística como solista, a siete años del debut grupal.

Monbebe en todas partes del mundo celebran la nueva faceta del ídolo, reconocido en el rubro del k-biz como uno de los mejores cantantes, mientras dan paso al stream para llegar a las metas de Voyager.

Imagen promocional de Voyager de Kihyun. Foto: Starship

MV “Voyager” de Kihyun en YouTube

La estrella del k-pop, de 28 años en edad internacional, apuesta por un concepto nuevo que impresiona a fans desde la presentación del teaser 1: el rock alternativo en compañía de una banda.

En la letra y el MV de “Voyager”, es un viajero que goza de una nueva libertad e invita al oyente a seguirlo en esta aventura.

Puedes acceder al videoclip de su canción principal en los canales oficiales en YouTube de Starship Entertainment, agencia representante del idol y de MONSTA X, y de 1theK.

Metas para “Voyager” de Kihyun

Fans tuvieron un comienzo abrupto de stream al recibir el MV de “Voyager” porque este fue eliminado por Starship casi dos horas después de la publicación. Superado ya el impase, retoman con fuerza la reproducción y difusión del videoclip y álbum en YouTube, iTunes, Spotify y más plataformas.

Aquí las metas para las primeras 24 horas y la primera semana del solo de Kihyun . Un dato importante: además de alcanzar las cifras, es importante la longevidad del álbum en los charts.

Metas para el solo de Kihyun. Foto: MONSTAVOTINGSQ

Metas para el solo de Kihyun. Foto: MONSTAVOTINGSQ

Recomendaciones para hacer correcto stream en YouTube

Recuerda que debes seguir ciertas pautas para hacer correcto stream. En ese sentido, compartimos las recomendaciones para la reproducción en YouTube que en algún momento difundió @MONXCLANSupport.

Cómo hacer stream en YouTube. Foto: @MONXCLANSupport

Voyager de Kihyun: cifras en plataformas y tendencias

La respuesta al solo de Kihyun demuestra cuán esperado fue este lanzamiento en Corea del Sur y en todo el mundo. En particular, el idol toma destacados lugares del trending topic en Twitter en su país natal con: #케이팝의_미래가_보이저 (The future of k-pop is Voyager), 유기현 노래 (YKH’s song), 유기현이 (YKH), 콤마 가사 (Lyrics of “Comma”), 유기현 솔로 (YKH solo) y 솔로 데뷔 (Solo debut), conforme Monbebe Perú.

A la par, va acumulando más de 87.000 copias vendidas (contando) con su single álbum, mientras “Voyager”, “Comma” y “Rain”, las tres canciones del disco, continúan escalando en Bugs, MelOn, Genie y otros importantes charts coreanos.