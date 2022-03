Kim Jongin (Kai, de la boyband EXO) dio positivo por COVID-19. Según informó la agencia SM Entertainment, el bailarín y cantante surcoreano está recibiendo tratamiento en casa y ha suspendido toda actividad hasta su recuperación. El idol tenía agendada una presentación el sábado 19 en el evento KOCCA MUSIC.

En el comunicado enviado a medios coreanos, se anunció que Kai fue diagnosticado con el nuevo coronavirus el lunes 14 de marzo. SM resalta que el intérprete de “Peaches” cuenta con dos dosis de vacunas contra la COVID-19.

“Aplicaremos las indicaciones de las autoridades de control de enfermedades y haremos lo mejor posible para que Kai pueda concentrarse en su recuperación”, expresó la agencia.

Kai es tendencia en Twitter

EXO-L (fans de EXO) sumaron casi 80.000 tuits en el hashtag #GetWellSoonKAI, que fue tendencia en Twitter en la mañana del martes 15 (hora Lima). El sentir común fue esperar con paciencia la mejoría del artista de 28 años.

“Deseamos una pronta recuperación a nuestro querido Kai que ha estado trabajando tan duro sin parar, esperamos que pueda descansar lo suficiente”, refiere una fanbase.

Mensajes para Kai. Foto: captura Twitter

¿Cuál es el estado de salud de Kai?

El 15 de marzo, el idol habló con los fans vía Bubble y les invocó a tener cuidado con la enfermedad. Aunque no presenta complicaciones severas, Kai reveló que siente varias molestias.

“No hice nada más que ir a practicar. Las únicas veces que salí fue solo para recibir lecciones (emoji triste)”, se lamentó.

“Es muy doloroso, así que debes cuidarte. Es tanto, al punto que no podría decir que me enfermaría en tu lugar (risas)”, escribió Kai. “Estaba trabajando duro, pero ya mejoraré. Es difícil ver el teléfono, volveré cuando me recupere”.