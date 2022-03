BTS ya tiene la placa de Spotify en sus manos. A casi un año del hito histórico que marcó “Dynamite” en el servicio de streaming, los Bangtan Boys finalmente recibieron el artículo conmemorativo de los 1.000 millones de reproducciones que alcanzó ese sencillo en inglés.

El famoso ‘club del billón’ de Spotify está formado por un grupo selecto de artistas, cuyos temas han cruzado esa cantidad de streams (en notación estadounidense). Canciones como “Shape of you” de Ed Sheeran; “Cake by the ocean” de DNCE y “Thank u next” de Ariana Grande son algunas de la lista.

Entre los artistas premiados se hizo tendencia que degustaran alguna comida en la placa que tiene forma de plato.

Drake y su placa de Spotify. Foto: vía Twitter

Halsey recibió placas conmemorativas de Spotify en 2020. Foto: vía Twitter

¿Qué comida eligió BTS?

El 15 de marzo, los Bangtan Boys recibieron la famosa placa y publicaron un video de celebración donde los siete integrantes preparan un potaje coreano: bibimbap.

J-Hope, Jimin, Taehyung, RM, Jin y Suga tomaron turnos para agregar las verduras y demás ingredientes sobre el arroz blanco. Para finalizar, ubicaron trozos de huevo frito en forma del logo de BTS.

Desde que se anunció que eran parte del club del billón, había mucha curiosidad entre los fans sobre si seguirían la tendencia y qué platillo escogerían.

Durante una reunión por zoom con ARMY en agosto del 2021, Seokjin dijo que habían escogido comer Kimchi-jjigae. Aunque cambiaron de opinión después de varios meses, los Bangtan Boys siguieron fieles a sus raíces al presentar otro plato tradicional de Corea del Sur.

Aquí puedes ver una receta sencilla para preparar bibimbap en casa.