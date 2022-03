La música de SEVENTEEN inundará las salas de cine con el estreno global de “Power of love: the movie”, película que también llegará a Perú en abril. Este y otros países de Latinoamérica se alistan para la preventa de entradas, que inicia en pocos días.

SEVENTEEN, grupo formado por 13 integrantes, tuvo dos de los 10 álbumes con mayores ventas a nivel global en el 2021. Con siete años de carrera en la industria, es una de las boybands más respetadas en el K-pop

Concierto online Power of love de SEVENTEEN se realizó en tres fechas. Foto: Pledis

“Power of love: the movie”

A inicios de marzo, la agencia surcoreana PLEDIS confirmó el estreno de este contenido audiovisual, que incluirá escenas de sus conciertos online, entrevistas inéditas con los 13 integrantes y momentos tras bambalinas .

CARAT (nombre del fandom de SEVENTEEN) está a la expectativa de disfrutar las poderosas presentaciones del grupo en la pantalla gigante.

Desde mayo del 2021, SEVENTEEN desarrolló el proyecto “Power of love”, a través de sus lanzamientos musicales del año. El film retoma esta temática que también dio nombre al concierto online de la boyband en el último noviembre.

Cuándo se estrena “Power of love: the movie”

Según la página oficial (svtpoweroflovethemovie.com), la película de SEVENTEEN se proyectará el 20 y 23 de abril . Las fechas podrían ampliarse o reducirse dependiendo de los cines locales.

En qué países de Latinoamérica se estrena “Power of love: the movie”

Si bien todavía no hay una lista publicada en la web oficial, cadenas de cines han confirmado paulatinamente el próximo estreno en sus salas.

SEVENTEEN en Cinemark Chile

SEVENTEEN en Cinemark Chile. Foto: captura Twitter

SEVENTEEN en Argentina

“La respuesta es sí. ‘Seventeen Power of love’, muy pronto en Cinemark Hoyts”, escribió la mencionada empresa en sus redes sociales.

SEVENTEEN en Cinemark Hoyts de Argentina. Foto: captura Twitter

SEVENTEEN en Cinemark Perú

“Power of love: the movie” figura en la cartelera de próximos estrenos de Cinemark Perú con fecha miércoles 20 de abril . La captura fue descubierta por los CARAT peruanos, que ahora esperan el anuncio de las salas que proyectarán la película.

SEVENTEEN en Cinemark Perú. Foto: captura Twitter

SEVENTEEN: preventa de entradas en Cinemark

La información general de “Power of love: the movie” señala que los boletos para el cine deberían ponerse a la venta a partir del 17 de marzo . Cinemark Perú aún no ha confirmado si usarán esta fecha o la modificarán.