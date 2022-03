El 13 de marzo del 2022 se dio a conocer que Lisa de BLACKPINK sería la nueva embajadora de la marca de whisky Chivas Regal en Asia, lo cual emocionó a los y las fans de la agrupación. No obstante, la alegría de los seguidores se incrementó al saber que Rosé sigue promocionando con Tiffany & Co, una empresa de joyas.

El fandom de BLINK recibió una sorpresa el 14 de marzo, al conocer la noticia de que Rosé colaboró con Tiffany & Co. para una colección exclusiva de collares y aretes de la popular marca de joyas. El anuncio llegó con un video en las principales cuentas de redes sociales de la compañía.

En el clip se muestra a Rosé usando los accesorios de la marca, así como una presentación de algunas joyas que son parte de la colección Tiffany Hard Wear x Rosé y la descripción: “Más audaz que nunca” . Hasta el momento, el adelanto cuenta con más de 34.000 vistas desde la hora de publicación.

Imagen promocional de Tiffany & Co. x Rosé. Foto: Tiffany & Co.

Joyas de Tiffany & Co. x Rosé

La información oficial de los productos de la asociación entre la cantante de BLACKPINK y Tiffany & Co. está disponible en su página. La colección de collares, brazaletes y aretes está hecha de oro y plata, así como algunos adornos como perlas. Además, hay joyas que son de oro rosa, lo más probable es que sea por el nombre de Rosé.

Imagen de Rosé para Tiffany & Co. Foto: Tiffany & Co.

Cabe mencionar que, la mayoría de las joyas de esta colección cuentan con un precio alto. Uno de los brazaletes hecho en oro rosa de 18 kilates está estimado en 20.000 dólares , siendo el más económico el de 500 dólares. La pieza más costosa es un collar del mismo material a 62.000 dólares.

Página de la colección de Rosé y Tiffany & Co. Foto: captura

Reacción de BLINK

A pesar de los precios altos, BLINK está orgulloso de saber que Rosé no solo trabaja para Yves Saint Laurent, sino que continua con una de las marcas más prestigiosas de joyas en el mundo, Tiffany & Co. y se espera que la intérprete de “On the ground” tenga más proyectos similares en un futuro.