El álbum “I never die” de (G)I-DLE se estrenó el 14 de marzo del 2022 con la canción principal “Tomboy”. Este es un regreso especial del grupo desde la salida de Soojin, quien tenía un contrato con Cube Entertainment, el cual ya se expiró. Sin embargo, usuarios mencionan que la mayoría de los temas hablan sobre Hyuna.

¿Qué canciones hablan de Hyuna?

Después del lanzamiento del álbum, algunos usuarios crearon hilos en Twitter donde indicaron que en “I never die” hablan sobre Hyuna, por algunas letras que se relacionarían con ella. La cuenta de @prfctseul mencionó que en la canción “Never stop me” se hace una referencia a la cantante de P Nation, sobre todo, al menciona una boda . Cabe recordar que la intérprete de “Red” anunció su compromiso con E’dawn en febrero.

“¿No puedes controlar lo que quieres? Diablos, no, ¿él lo sabe? Cualquier cama el carro rojo. Regañada por papá, fuera de la compañía. Esperando tu boda.”

Letra de "Never stop me" de (G)I-DLE. Foto: captura Twitter

Asimismo, en el tema de “Tomboy” mencionan la palabra ping pong, el cual recuerda al nombre de la canción que Hyuna y E’dawn hicieron en el 2021. La letra de (G)I-DLE dice: “No quiero jugar más este ping pong, prefiero filmar en TikTok”, lo cual la mayoría piensa que se refiere a la solista.

Referencia a "Ping pong" de Hyuna. Foto: captura Twitter

Así, comentarios en Twitter indican que estas serían indirectas que da Soyeon, una de las compositoras e integrante de (G)I-DLE, hacia Hyuna, y que no la está tratando con respeto.

Comentario sobre Soyeon y Hyuna. Foto: captura Twitter

La contraparte de la controversia

Ante los cuestionamientos sobre las letras, la mayoría de los usuarios empezaron a analizar las palabras de las canciones mencionadas. Una publicación de @neverlanding manifestó que “Never stop me” no se refiere en ningún momento a Hyuna , sino a una chica que está a punto de sabotear la boda de su ex, que y lo más probable es que el álbum completo sea sobre la salida de Soojin de Cube Entertainment.

"Never stop me" de (G)I-DLE no es para Hyuna. Foto: captura Twitter

Por otro lado, @vogueidle indica que las letras de las canciones de “Tomboy” y “Never stop me” fueron sacadas del contexto. Afirma que la primera utiliza la palabra ping pong como una metáfora para que este tenga ritmo , no para relacionarla con Hyuna, y que la segunda es sobre la superación de una chica luego de terminar con su novio que la engañó.

Usuaria menciona que ambas canciones de (G)I-DLE no hablan de Hyuna. Foto: captura Twitter

También hay comentarios que defienden a Soyeon y al grupo, ya que Hyuna fue su mentora por años antes de debutar.