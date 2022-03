El regreso de BTS a los conciertos presenciales en Corea del Sur con “Permission to dance on stage en Seúl” también pudo ser disfrutado por ARMY de todo el mundo a través de funciones simultáneas en cines seleccionados. Ahora, los seguidores del grupo k-pop establecieron un nuevo récord a nivel global para sus artistas favoritos.

Récord de “PTD on stage en Seúl” de BTS en los cines

El 13 de marzo, Trafalgar Entertainment, empresa encargada de las transmisiones del concierto de BTS en cines de todo el mundo, hizo público un nuevo récord de los siete cantantes de Corea del Sur mediante su cuenta oficial en Twitter.

Anuncio de Trafalgar sobre nuevo récord de BTS con "PTD on stage en Seúl". Foto: captura Twitter

“Los íconos del pop del siglo 21, BTS, rompieron el récord de eventos globales en simultáneo con una taquilla a nivel mundial de 32,6 millones de dólares con “Permission to dance on stage en Seúl: Live Viewing”. Este evento fue la primera transmisión en cines de magnitud internacional de un concierto llevado a cabo en Corea del Sur. Fue presentado por Trafalgar y HYBE en 3.711 salas de cines en 75 países y regiones en un solo día con entradas agotadas en todo el mundo”, escribió.

“PTD on stage en Seúl” de BTS superó a “The Batman”

En Estados Unidos, la proyección del concierto de BTS generó una ganancia de 6,9 millones de dólares con un solo día de función e incluso superó a “The Batman” en 55 cines, mientras que en el resto fue la segunda película más vista de ese día, según The Hollywood Reporter.

"PTD on stage en Seúl" de BTS y "The Batman" han sido unas de las películas más esperadas en el mes de marzo. Foto: composición La República/BIGHIT/WarnerBros

Aunque en Perú todavía no se publican las cifras oficiales de la taquilla, lo cierto es que BTS hizo sold out de las entradas para las dos funciones programadas en ciudades a nivel nacional con “Permission to dance on stage en Seúl” en menos de 24 horas y fue uno de los eventos más esperados en los últimos meses.