BTS cerró con éxito las tres fechas de conciertos presenciales en su natal Corea del Sur con “Permission to dance on stage en Seúl”. Los shows estuvieron llenos de alegría, pero también de momentos emotivos y otros desafortunados, por lo que aquí recopilamos los 5 momentos que ARMY no debe perderse de las presentaciones de Bangtan en el Estadio Olímpico de Seúl.

5 momentos importantes de BTS en “PTD on stage en Seúl”

A continuación, presentamos los 5 momentos más resaltantes de los integrantes de BTS en los conciertos presenciales “Permission to dance on stage en Seúl”.

5. Cumpleaños de Suga en el concierto

Uno de los primeros momentos más emotivos de los conciertos “Permission to dance on stage en Seúl” de BTS llegó en la primera fecha. El jueves 10 de marzo, los integrantes del grupo k-pop entonaron la canción de “Feliz cumpleaños” en honor a Suga, rapero de Bangtan, quien cumplió años el 9 de marzo.

ARMY que pudo asistir al Estadio Olímpico de Seúl para el concierto de BTS también se sumaron a la celebración por el cumpleaños de Suga. Debido a las restricciones del Gobierno de Corea del Sur, los fans no pudieron gritar ni cantar en los shows en vivos para prevenir la COVID-19, ARMY participó con carteles de “Feliz cumpleaños”.

Proyecto de ARMY para el cumpleaños de Suga. Foto: vía Twitter

4. Jimin explicó por qué no le gusta el “bromance”

Jimin de BTS sorprendió a los asistentes del día 1 de “PTD on stage en Seúl” y a sus propios compañeros. Cuando una plumilla se posó en el rostro de Jimin, Jin se acercó a retirarla, por lo que J-Hope comentó como broma: “Oh, ¿eso es ‘bromance’?”. Sin embargo, Jimin aprovechó la oportunidad para dar su postura. “Odio esas cosas. Realmente no me gusta actuar falso, incluso como un ídolo”.

El “bromance” (relación de amistad íntima entre varones) es muy popular en el mundo del k-pop, por lo que los idols usualmente complacen a los seguidores con acercamientos o acciones con un determinado integrante.

3. Caídas de Jimin y Suga en el escenario

BTS se caracteriza por presentar coreografías muy elaboradas y sus integrantes se esfuerzan al máximo para brindar un buen espectáculo. En el día 2 de “Permission to dance on stage en Seúl”, Jimin sufrió una desafortunada caída en “Black swan”; sin embargo, eso no lo detuvo para continuar con los pasos del baile grupal de Bangtan en el escenario.

Debido a que en la parte final del concierto de BTS en Seúl comenzó a llover, Suga también se resbaló en el escenario de “PTD on stage”. Rápidamente, Min Yoongi, nombre real del idol k-pop, se puso de pie para no preocupar a sus seguidores.

Sin embargo, al momento de brindar un discurso a ARMY, Suga de BTS mostró que sí se lastimó el codo al resbalarse en el escenario, por lo que ARMY compartió mensajes de apoyo para su artista favorito en las redes sociales.

Suga mostró el raspón en su brazo tras resbalarse en el concierto. Foto: captura/Twitter

2. Taehyung le dio un anillo a Jungkook

Los fans de Taehyung y Jungkook de BTS, también conocidos como TaeKook, se llevaron una grata sorpresa en el concierto “Permission to dance on stage en Seúl” día 2 cuando V, nombre artístico de Taehyung, entregó un anillo a su compañero de banda durante “Life goes on”.

Aunque se desconoce por qué V le entregó un anillo a Jungkook, el “golden maknae” lo recibió con gusto; sin embargo, este resbaló de sus manos. Ese breve momento bastó para que ARMY hiciera tendencia en redes con la palabra “TaeKook”.

Bonus: Taehyung dedicó un poema a ARMY

El domingo 13 de marzo, Taehyung de BTS reveló en la tercera fecha de “Permission to dance on stage en Seúl” que había decidido buscar un poema que contuviera palabras que lo ayudaran a expresar sus sentimientos hacia ARMY; sin embargo, no todo resultó como esperaba.

Taehyung de BTS en "PTD on stage en Seúl". Foto: captura Twitter

“Hay tantas cosas que quiero decir, pero no puedo encontrar las palabras... Así que mientras pensaba en ello, tomé un baño y me abrigué. Abrí un libro y pensé: ‘Encontraré lo que quiero decir aquí’, por lo que busqué poemas. Pero para ser honesto, me quedé dormido”, confesó el también conocido como V de BTS.

“Me dormí, así que solo les diré el título. Lo que realmente quiero decirle a ARMY es: ‘Ama como si nunca hubieras amado’. Los amaré como nunca he amado antes. Ah, los amo”, agregó Taehyung de BTS, quien a pesar de que olvidó el contenido del poema, consiguió conmover a sus seguidores por su iniciativa.

1. Jungkook perdió su botón y mostró el torso

La tercera y última fecha del concierto de BTS, “Permission to dance on stage en Seúl”, dejó un momento icónico para los fans de Bangtan. Durante la presentación de “Fake love”, Jungkook bailó la coreografía con gran entusiasmo, por lo que un botón de su traje se desabrochó y dejó al descubierto su torso.

Jungkook de BTS en concierto "Permission to dance on stage en Seúl". Foto: Twitter @BlueBunny_jk

Jungkook de BTS en concierto "Permission to dance on stage en Seúl". Foto: Twitter @Hi__1997_

El también conocido como “golden maknae”, Jeon Jungkook de BTS, se percató de la ausencia de su botón y trató de acomodarse el traje, pero solo atinó a reír al no poder hacerlo, pues debía seguir bailando la coreografía de “Fake love”.

El regreso de BTS a los conciertos presenciales en Corea del Sur presentó una gran demanda por parte del público local, quienes agotaron las entradas para las tres fechas que BIGHIT, sello discográfico del grupo k-pop, dispuso para todos los seguidores.