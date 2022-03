BTS regresó a los conciertos presenciales de manera exitosa en su natal Corea del Sur con “Permission to dance on stage en Seúl”. Los seguidores de los siete idols k-pop presenciaron coreografías icónicas, momentos divertidos y discursos conmovedores, tales como las palabras de Taehyung (V) y un poema dedicado exclusivamente a ARMY al finalizar el concierto.

Taehyung dedicó poema a ARMY en “PTD on stage en Seúl”

El 13 de marzo, los seguidores de BTS tuvieron una cita con sus artistas favoritos en la última fecha de “Permission to dance on stage en Seúl”. Kim Taehyung, conocido mundialmente como V, tomó la palabra para despedirse de ARMY con una emotiva dedicatoria.

Taehyung de BTS en "PTD on stage en Seúl". Foto: captura Twitter

Fiel a su estilo, Taehyung de BTS explicó a ARMY que buscó un poema para encontrar las palabras correctas que explicaran sus sentimientos hacia sus fans; sin embargo, debido al cansancio de los conciertos y ensayos, se quedó dormido, por lo que solo recordó el título del poema.

“Hay tantas cosas que quiero decir, pero no puedo encontrar las palabras... Así que mientras pensaba en ello, tomé un baño y me abrigué. Abrí un libro y pensé: ‘Encontraré lo que quiero decir aquí’, por lo que busqué poemas. Pero para ser honesto, me quedé dormido. Me dormí, así que solo les diré el título. Lo que realmente quiero decirle a ARMY es: ‘Ama como si nunca hubieras amado’. Los amaré como nunca he amado antes. Ah, los amo”, expresó V de BTS.

¿Cómo se llama el poema que dedicó Taehyung a ARMY?

A pesar de que Taehyung de BTS dijo que el poema que dedicó a ARMY se titula “Ama como si nunca hubieras amado”, los seguidores de V compartieron en redes el verdadero poema que llamó la atención de V.

ARMY comparte el nombre del poema de Taehyung de BTS en "PTD on stage en Seúl". Foto: captura Twitter

El nombre real del poema sería “Ama como si nunca te hubieran herido”, según @lovehertzv en Twitter, el cual Taehyung de BTS varió para transmitir un amor puro y sin sufrimiento.