BTS llenó el Estadio Olímpico de Seúl con el concierto “Permission to dance on stage”. Los seguidores del grupo k-pop disfrutaron de un show en vivo luego de dos años y medio de la pausa de actividades con público incluido por la COVID-19. Jin, integrante de mayor edad del septeto musical, demostró su amor por ARMY con una vincha confeccionada por él mismo que lució al final de “PTD on stage”.

Jin en “PTD on stage en Seúl

El 13 de marzo, BTS y ARMY de Corea del Sur se volvieron a encontrar en la tercera y última fecha de la serie de conciertos presenciales “Permission to dance on stage en Seúl”. Kim Seokjin, conocido como Jin de Bangtan, se dirigió a ARMY en el discurso final del show con un curioso accesorio en su cabello.

“Hola a todos, soy Jin, dado a que ARMY hizo todo esto por nosotros, hice esto *vincha con la palabra ARMY*. Hey, ¿quién bostezo? ¡Cabello amarillo! (Namjoon). ARMY hizo estos slogans porque ustedes son fans nuestros, así que obtuve ayuda de nuestro personal e hice esto para todos ustedes”, manifestó Jin de BTS.

Jin de BTS en concierto "PTD on stage en Seúl". Foto: vía Twitter @Ederlin0417

Además, el idol de BTS se declaró fan de ARMY y señaló a sus seguidores que debían abrigarse por el clima frío en Seúl. “¡Soy fan de ARMY! Para ser honesto, recibí ideas del personal y quiero agradecerles por darme esta idea para la vincha. ¡También hay corazones en la parte posterior! No dejaré que este amor se empañe. ARMY, deben haber tenido frío, trabajaron muy duro, regresen a casa a salvo. ¡Los amo, ARMY!”, agregó.

Jin de BTS en concierto "PTD on stage en Seúl". Foto: vía Twitter @Ederlin0417

Jin en Instagram

Luego de que “Permission to dance on stage en Seúl” de BTS terminara, Jin publicó en su cuenta personal en Instagram fotografías que dieron un ángulo más preciso de la vincha que el cantante de Corea del Sur diseñó como homenaje a sus seguidores.

Actualización de Jin luego de "PTD on stage en Seúl". Foto: Instagram @jin

Actualización de Jin luego de "PTD on stage en Seúl". Foto: Instagram @jin

De manera inmediata, ARMY compartió su aprobación por el diseño de Jin y expresaron su felicidad por el gran detalle que su artista favorito mostró hacia sus fans.