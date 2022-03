El grupo masculino de ATEEZ es una de las boybands más importantes de la cuarta generación. En las últimas semanas, los y las fans se unieron para reclamar por un supuesto plagio por parte de JYP Entertainment del concepto de los chicos sobre piratas y otros detalles. Sin embargo, ahora ATINY está enfocándose en las próximas fechas para Europa.

Anuncio del tour de ATEEZ

El 14 de noviembre del 2021, la empresa KQ Entertainment informó por sus cuentas oficiales que el grupo de ATEEZ volverá con una nueva gira de manera presencial para el 2022, puesto que otros grupos de k-pop han empezado con sus conciertos en Estados Unidos y Corea del Sur.

Fechas iniciales del tour de ATEEZ. Foto: KQ Entertainment

Fechas reprogramadas para el concierto de ATEEZ en Europa

El tour de ATEEZ titulado “The fellowship: beginning of the end” fue anunciado el 14 de noviembre del 2021. Este estaba programado para 6 ciudades de Europa y para los primeros días de febrero del 2022. Sin embargo, esto no se pudo lograr debido a la propagación del virus de la COVID-19. Ante ello, el 7 de enero, la agencia comunicó que iba a posponer la gira en este continente.

ATEEZ en una sesión fotográfica. Foto: KQ Entertainment

“A la luz de las crecientes preocupaciones de la variante ómicron y las diferentes restricciones impuestas por los Gobiernos europeos, es con profundo pesar que debemos anunciar la reprogramación de las seis paradas”, manifestó KQ Entertainment en el texto. Esto se debió a que el grupo quería garantizar un entorno seguro para los y las fans que iban a asistir.

Asimismo, se informó que las personas que deseaban el reembolso podían solicitarlo en los principales puntos de venta de las diferentes ciudades. Sin embargo, esta espera terminó para ATINY de Europa el último 12 de marzo del 2022, ya que la compañía publicó las nuevas fechas del tour.

Palacio Vistalegre, Madrid, España (23 de abril del 2022)

Palacio Vistalegre, Madrid, España (24 de abril del 2022) *fecha adicional*

OVO Arena, Wembley, Londres, Reino Unido (30 de abril del 2022)

OVO Arena, Wembley, Londres, Reino Unido (1 de mayo del 2022) *fecha adicional*

Accor Arena, Paris, Francia (4 de mayo del 2022)

Mercedes Benz Arena, Berlin, Alemania (8 de mayo del 2022)

Mercedes Benz Arena, Berlin, Alemania (12 de mayo del 2022) *fecha adicional*

AFAS LIVE, Amsterdam, Países Bajos (12 de mayo del 2022)

Torwar, Warsaw, Polina (fecha aún no anunciada).

Nuevas fechas del tour de ATEEZ. Foto: KQ Entertainment

Cabe recordar que el tour empezó en el Olympic Hall de Seúl, Corea del Sur, el 7 de enero del 2022. Este contó con dos fechas adicionales. Asimismo, ATEEZ ha terminado una exitosa gira por Estados Unidos con las presentaciones en Chicago, Los Ángeles, Atlanta, Dallas, entre otros.