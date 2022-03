La lluvia causó sorpresa en BTS durante el día 2 de “Permission to dance on stage Seoul”, aunque no mermó el concierto de las superestrellas del k-pop. Por el contrario, ellos sacaron ventaja de este contratiempo y lo combinaron con su pasión y profesionalismo para dar a ARMY un espectáculo en el agua que, sin duda, no olvidará.

En redes sociales, fotos y videos de BTS cantando y bailando bajo la lluvia en el Jamsil Stadium el sábado 12 de marzo enorgullecieron al fandom porque son testimonio de lo mucho que los famosos coreanos aman estar en el escenario.

Aquí, una muestra de Jungkook, RM, J-Hope, Jimin, Jin, V y Suga interpretando “GoGo” en la parte final del encore, en medio de las fuertes precipitaciones en Seúl, capital de Corea del Sur.

Nótese el sonido de los aplaudidores, herramienta que el público usa para animar a los idols, ya que no pueden gritar debido a las prohibiciones gubernamentales locales.

Suga se resbaló por la lluvia

Por supuesto, por más profesionales que sean, los idols no estuvieron exentos de padecer las consecuencias que implica actuar en un escenario mojado. En particular, Suga sufrió una fuerte caída que le dejó un raspón en el brazo. Afortunadamente, el imprevisto no pasó a mayores.

Suga mostró el raspón en su brazo tras resbalarse en el concierto. Foto: captura de Twitter

Jungkook cantó “Still with you” y “Rain”

La ocasión animó a Jungkook a entonar a capela “Still with you”, canción que lanzó en Festa 2020 como regalo para fans y que tiene como uno de los elementos de su letra a la lluvia, y “Rain”.

Dichas interpretaciones no formaban parte del setlist oficial del día 2 de “Permission to dance on stage Seoul”, por eso el maknae solo pudo deleitar con los tema durante unos segundos.

El mensaje de BTS tras el concierto

Bangtan se despidió de ARMY en el “PTD Seoul” día 2 después de dos horas y media de show. Posteriormente, tomó Twitter con un post donde se rio del percance de la lluvia y dio cálidos consejos a los fans que asistieron al Jamsil Stadium y a los que siguieron la proyección en cines.

“No se pudo evitar la lluvia. Para ARMY que vino a ver el concierto y para ARMY que vino o irá a los cines, todos, ¡por favor, tengan cuidado de no atrapar un resfriado! ¡Bañarse con agua caliente es importante! Nos vemos mañana”, detalló la actualización. El domingo 13, los nominados al Grammy cerrarán la serie de conciertos en Seúl.