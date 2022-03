La boda de Park Shin Hye y Choi Tae Joon fue uno de los sucesos más importantes del 2022 en la industria del entretenimiento coreano. Luego de su ceremonia de matrimonio, la pareja de actores se alejó de las cámaras y se embarcó en un viaje de luna de miel a Hawái que ha compartido con sus fans vía Instagram.

Según las últimas actualizaciones, un grupo de amigos se unió a la travesía en días recientes. El actor y cantante Do Kyungsoo (D.O en EXO) fue reconocido por una internauta local mientras paseaba con la actriz de The Heirs y su esposo.

“Mi EXO-L interior se expuso cuando dije el nombre de D.O en voz alta y él me miró”, describió la internauta en Twitter el 11 de marzo. “No pedimos una foto porque queríamos darles espacio, y fue vergonzoso nombrarlo fuerte. No quería incomodarlo”.

La usuaria @erixkabonilla aclaró que el grupo estaba formado por más amigos ‘no famosos’ de los actores. Do Kyungsoo usaba ropa de color negro y no se le ve en el video porque iba adelante.

Fans preguntaron por cómo lucía Park Shin Hye, quien está embarazada. “Ella usaba mascarilla y vestido. Su barriga está creciendo y era tan tierno verla acariciar su vientre mientras caminaba”, respondió la internauta.

Park Shin Hye pasa su luna de miel en Hawái. Foto: Twitter

D.O es un amigo cercano de la pareja y especialmente de Park Shin Hye pues actuaron juntos en la película “Hyung”. Durante la boda, el vocalista principal de EXO les dedicó la canción “Beautiful” junto con el solista Crush.

Kyungsoo interpretó a un atleta de Judo en la película "Hyung" del 2016. Foto: CJ Entertainment.

D.O volvió a Corea

Por si quedaban dudas de la veracidad del encuentro, Do Kyungsoo regresó el sábado 12 a Corea del Sur desde Hawái. Los periodistas estaban aguardando en el aeropuerto a Jennie de BLACKPINK, pero el integrante de EXO llegó de sorpresa.

D.O traía un equipo de golf con su equipaje y fue recibido por su manager. Por otro lado, Park Shin Hye y Choi Tae Joon todavía siguen de vacaciones fuera de su país natal.