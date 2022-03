Taehyung y Jungkook protagonizaron uno de los momentos cumbre de “BTS Permission to dance on stage Seoul” día 2. En pleno concierto, realizado el sábado 12 de marzo, V sorprendió al entregarle su anillo al maknae ante miles de ARMY, mientras cantaban la conmovedora canción “Life goes on”.

Como era de esperarse, la reacción del fandom al ver esta interacción fue de emoción. Lamentablemente, este dulce momento en vivo terminó en cuestión de segundos, porque al integrante más joven de Bangtan se le cayó el aro en el escenario ni bien lo tuvo entre sus manos.

ARMY ahora se pregunta por el destino del anillo, a la par vuelven tendencia lo ocurrido entre TaeKook, una de las duplas más queridas por admiradores del aclamado septeto k-pop.

Taehyung y Jungkook en el día 1 de "BTS Permission to dance on stage Seoul". Foto: BIGHIT

Taehyung entrega anillo a Jungkook

El día 2 de “PTD on stage Seoul” no fue transmitido online, por eso ARMY de Latinoamérica solo puede disfrutar de este momento VKook por fancams. Sin embargo, podrían verlo en una horas en pantalla gigante, ya que la fecha será proyectada en cines (Cineplanet, Cinemark y Cinépolis, en Perú).

Aquí te compartimos la grabación de fans. Un detalle al que debe prestársele especial atención es la reacción de Kim Taehyung al ver que a Jeon Jungkook se le cayó el anillo.

¿Qué significa el anillo de TaeKook?

Ni Taehyung ni Jungkook han hablado del significado del anillo, por el momento. Mientras tanto, ARMY bromea en redes diciendo que habrá boda entre TaeKook y resaltan que esta es una muestra de amor y respeto entre los idols, quienes han forjado un lazo fuerte al haber compartido casi 10 años como integrantes de BTS.

La fanaticada también recuerda que no es la primera vez que el ‘Golden maknae’ recibe un aro de sus ‘hyungs’ en conciertos. En el pasado, Jimin se encargó de poner en sus manos este accesorio.