El segundo concierto de “Permission to dance on stage” de BTS en Seúl fue un éxito. ARMY vivió una experiencia única con su grupo favorito el 12 de marzo del 2022. Además, esta presentación llegó a los cines de todo el mundo. No obstante, hubo un fan en especial que se robó las miradas en las redes sociales.

El ARMY más popular del momento

En el noticiero del canal MBC de Corea del Sur mostraron un reportaje sobre la cobertura que realizaron durante el “PTD Seoul”. En el video se ven imágenes exclusivas del concierto de los chicos. El fandom de ARMY usa los aplaudidores como una manera de apoyo a BTS, ya que está prohibido cantar y gritar.

Jimin, J-Hope, Jin, Jungkook, RM, Suga y V en el primer día del concierto "BTS Permission to dance on stage Seoul". Foto: BIGHIT

Cuando empezaron a entrevistar a los espectadores, se encontraron con un entrevistado que llamó la atención de ARMY en internet. El hombre mencionó que tuvo una competencia con su esposa para obtener una entrada para “Permission to dance on stage” de BTS, ya que solo consiguieron un boleto.

Indicó que él salió victorioso y se quedó con la entrada para ver a BTS. “¿Tu esposa no vendrá hoy? ¿No te desharás de tus boletos por ella?”, preguntó el entrevistador, a lo que el joven le respondió: “Esto es asunto de HYBE, no es mi problema”.

Puedes ver el video completo en el siguiente LINK: https://www.youtube.com/watch?v=HuU4YQJ2Utw&ab_channel=MBCNEWS (COPIAR Y PEGAR)

Ante ello, ARMY empezó a reírse. La mayoría coincidió en que estar en un concierto de BTS es una prioridad y que el chico es un fan de verdad. Además, resaltaron que fue muy competitivo al arriesgar su matrimonio para ver a Bangtan.

“Permission to dance on stage”, día 2

Durante el segundo día del concierto “Permission to dance on stage” de BTS, ARMY escuchó los mayores éxitos de la boyband, como “Butter”, “Boy with luv”, “DNA”, entre otros. Asimismo, tocaron canciones de sus primeros álbumes, tales como “Outro: wings” o “Blood sweat & tears”. Se espera que el último concierto del 13 de marzo en Seúl sea el más especial para los y las fans, ya que partirán a Las Vegas dentro de unas semanas.