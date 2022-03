El primer concierto de “Permission to dance on stage” de BTS en Seúl fue el 10 de marzo del 2022 y fue un encuentro especial entre el grupo y ARMY. Sobre todo, con las presentaciones que dieron los integrantes de la boyband. En este caso, el más elogiado de la noche fue Jin.

Rolling Stone India sobre Jin

La escritora Riddhi Chakraborty es parte de la revista Rolling Stone India. Ella vio el concierto de “Permission to dance on stage” y se sorprendió con la actuación de Jin sobre el escenario. Ante ello, decidió realizar una publicación en Twitter elogiando al cantante con la descripción: “¡Jin clavó esa alta nota y cambió clave como nadie en el negocio!”.

Comentario de la escritora de Rolling Stone India. Foto: Twitter

ARMY, al conocer la noticia, empezó a especular que la redactora hablaba sobre la presentación de Jin durante la canción “Dis-ease”, donde se le ve el gran esfuerzo que realiza para mantener una voz estable y llega a las notas de G5, F5 y Bb5, un rango vocal de Mezzo. Otros mencionan que fue durante la parte final del tema de “Permission to dance”.

Esta no es la primera vez que la revista Rolling Stone destaca a Jin como uno de los cantantes más estables. A finales del 2020, este mencionó al b-side “Moon”, en donde el integrante de BTS realiza uno de los puntos más altos del álbum “Map of the soul: 7″. Asimismo, el tema está en el puesto 7 del top 20 de las mejores canciones del 2021.

Elogios a la voz de Jin

La revista Time realizó un artículo sobre las canciones más subestimadas de BTS y “Let go”, del álbum japones “Face yourself”, se encuentra en la lista. Aquí se menciona que la voz de Jin transmite las emociones que la letra quiere dar a conocer. Por otro lado, Kim Young Dae habló sobre el cantante en el libro “BTS: the review”, en donde indicó que Seokjin tiene una respiración estable al cantar y lo llamó la voz plateada.