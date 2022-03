El grupo de Big Hit Music, BTS, agotó las entradas para las tres fechas del concierto “Permission to dance on stage” en Seúl, Corea del Sur, en menos de 15 minutos. Ahora, hay una posibilidad de que la boyband se presente en la boda del músico Machine Gun Kelly.

Los planes de matrimonio entre Machine Gun Kelly y Megan Fox se anunciaron el 12 de enero del 2021 a través de la cuenta de Instagram de la actriz. Ahora, empezaron los preparativos de este importante día de la pareja, ya que el cantante desea que BTS aparezca en su boda para una presentación exclusiva.

Este dato fue revelado por Colson Baker, nombre real de Machine Gun Kelly, durante una entrevista en el programa de “The Ellen DeGeneres show”. Ella le preguntó sobre qué artistas quiere tener en su boda. “¿De qué boyband voy a saber más canciones? Seguro, NSYNC. Pero ¿sobre qué banda de chicos sé sorprendentemente todos estos datos? BTS”, mencionó el cantante a la presentadora.

Machine Gun Kelly con Ellen DeGeneres. Foto: captura Billboard

¿BTS ya confirmó su presentación en la boda de Machine Gun Kelly y Megan Fox?

Por el momento, la empresa de Big Hit Music no ha confirmado la asistencia de la banda en la boda de Machine Gun Kelly y Megan Fox. Cabe recordar que BTS se encuentra ocupado realizando su gira de “Permission to dance on stage” en Seúl y próximamente estará en Las Vegas. Este último evento tiene las entradas agotadas, ya que liberaron el 100%. Asimismo, se espera su presentación en los premios Grammys 2022.

BTS en la recta final de PTD on stage Seoul (día 1). Foto: BIGHIT

¿Cómo se conocieron Machine Gun Kelly y BTS?

Durante la premiación de Billboard Music Awards 2021, BTS se encontró con Machine Gun Kelly en el baño. Los chicos se sintieron avergonzados al no poder hablarle, ya que no hablaban en inglés. A pesar de ello, los cantantes sintieron una conexión y ahora son amigos.