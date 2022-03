Jimin y el bromance no van de la mano y así lo dejó en claro el idol en el día uno de “BTS Permission to dance on stage Seoul”. Después de un comentario de J-Hope, el vocalista de Bangtan se sinceró con ARMY diciendo que odia ese tipo de emparejamiento y explicó sus razones.

Fans aplauden la valentía del famoso coreano de 26 años para expresarse públicamente en desacuerdo sobre un tema que involucra sus relaciones con los otros miembros del grupo k-pop.

Jimin, J-Hope, Jin, Jungkook, RM, Suga y V en el primer día del concierto "BTS Permission to dance on stage Seoul". Foto: BIGHIT

¿Qué es el bromance?

Poniendo en contexto, el término bromance es usado para referirse a una relación de amistad íntima entre varones, sin carácter sexual. Está formado por ‘bro’, de brother, (hermano, del inglés al español) y ‘romance’.

En el mundo del k-pop, la palabra también está asociada al shipping (emparejamiento) y, consecuentemente al fanservice, conducta en la que el idol debe tener acercamientos con determinados compañeros para complacer a la fanaticada.

'JiKook' es uno de los shipps más famosos entre el fandomde BTS. Foto: BIGHIT

¿Qué pasó con Jimin?

En un determinada parte del día uno de “Permission to dance on stage Seoul”, celebrado en el Jamsil Stadium el 10 de marzo, los idols de BTS se encontraban conversando con ARMY cuando un plumilla se posó en el rostro de Jimin. Acto seguido, Jin lo retiró amablemente y J-Hope preguntó divertido: “Oh, ¿eso es bromance?

El cantante de “Filter” replicó al comentario diciendo: “Odio esas cosas. Realmente no me gusta actuar falso, incluso como un ídolo”.

Para ARMY, en sus palabras expresa que su lazo con los miembros de BTS no es bromance en el sentido de shipping o fanservice, sino que es amistad genuina producto de la confianza y los años que llevan juntos.