El discurso de despedida de BTS en el día 1 de “Permission to Dance on Stage Seoul” resuena en el corazón de ARMY. Tras casi dos años y medio, la noche del jueves 10 de marzo, fans en Corea del Sur volvieron a ver en la escena local a sus idols, quienes retribuyeron la espera regalando inolvidables momentos en el Jamsil Stadium.

Admiradores en todo el mundo también pudieron seguir el PTD Seúl vía transmisión online. Ahora, se preparan para ver la proyección en cines de la fecha 2 el sábado 12.

¿Qué pasó en el concierto PTD Seoul Día 1?

BTS deleitó con 17 canciones de su repertorio durante las dos primeras horas del espectáculo. Entre estas figuraron “Blue & Grey”, “Outro: Wings”, “Black swan” y los titles: “Boy with luv”, “DNA”, “Blood seawt & tears”. No faltaron en el setlist los hits en inglés “Dynamite” y “Butter.

Posteriormente, dieron paso al encore de “PTD”, que incluyó a “Home”, “Airplane, pt. 2″, “Baepsae” y “Dis-ease”. “Permission to dance”, canción que da título al concierto, fue dejada para el cierre, pero antes llegó la despedida de los idols.

Discurso de despedida de BTS

Previo al cierre con su tercer single en inglés, los famosos coreanos tomaron el micrófono para dar unas últimas palabras a sus K-ARMY y fans de otros lugares que asistieron al Jamsil Stadium o siguieron la transmisión online.

Uno a uno y de menor a mayor según edad (con excepción del líder RM, quien cerró el discurso), las superestrellas se sinceraron sobre el tiempo que pasaron lejos de sus admiradores y apreciaron el reencuentro, conforme traducción de traducción haruharu_w_bts y vminiecats.

BTS en PTD on stage Seoul en vivo. Foto: BIGHIT

Los idols k-pop aprovecharon para destacar el esfuerzo que hizo ARMY con los aplaudidores, recurso que fue usado por el fandom como respuesta a la prohibición gubernamental local de gritar en el evento.

Namjoon, en particular, resaltó a este detalle como uno de los puntos de este momento histórico llamado “Permission to Dance on Stage Seoul” que, sin duda, contará en algún momento a sus hijos.

Jungkook

Han pasado 2,5 años desde que los vi. Estaba pensando sobre qué hablar en el discurso final, así que, antes de irme a dormir no podía hacerlo porque estaba pensando qué decir, incluso mientras dormía. Los extrañé a todos y este momento me hace tan feliz. Aunque no puedo ver tus expresiones ni escuchar tu voz, estoy muy feliz. ¡Hace frío, así que ten cuidado de no resfriarte! ¡Sigamos creando más recuerdos alegres, esto es solo el comienzo!

Taehyung

El polvo fino de hoy era realmente malo, así que estaba preocupado. ¡Estoy tosiendo por el polvo fino! ¡Tenía muchas esperanzas y pensé que deberíamos divertirnos mucho! ¿Fue divertido para todos? Oyendo tus aplausos y no tus voces, me hizo querer escuchar más tu voz y me propuse escucharlo la próxima vez. Aún nos quedan dos días ¿verdad? ¡Hagamos muchos recuerdos felices!

Kim Taehyung retomó la bandana roja en concierto que BTS celebró el 10 de marzo en Corea del Sur. Foto: captura BIGHIT

Jimin

Hola, este es Jimin. Todos hemos estado esperando esto durante mucho y los extrañamos bastante. Al principio, cuando hacía la prueba de sonido, se sentía raro al ver a ARMY. Pensé: “Realmente estoy de vuelta en casa”. Estaba preocupado porque no podían gritar, pero los vi golpeando sus aplaudidores y esas preocupaciones desaparecieron. ¡Toda la tristeza se fue y estoy feliz de haber pasado este tiempo juntos! ¡Se siente como encontrarse con un amigo por primera vez después de tanto! Parece que necesitamos soju después. ¡Gracias a todos por venir cuando hace frío!

J-Hope

¿Han estado bien, verdad ? Si han estado bien, aplaudan una vez, y si no, aplaudan dos veces. Honestamente, durante los últimos 2,5 años no sabía cuándo iba a terminar (la pandemia) y seguí extrañándolos. Estaba pensando eso y, justo cuando los vi, estos pensamientos fueron borrados. Durante los últimos 2,5 años, queríamos hacer algo para ustedes, como conciertos en línea y demás, y vivíamos mientras trabajábamos duro, pero era difícil. Realmente sentí que, como intérpretes, se necesita público para que los conciertos estén completos. Gracias por eliminar estas preocupaciones y los extrañé mucho, no puedo explicarlo con palabras. ¡Gracias por venir esta noche! ¡Este primer concierto fue muy significativo y espero que también lo haya sido para ti!

Suga

Después de 2,5 años aquí estamos de nuevo. La última vez, dijimos que esperaran un poco, pero han pasado dos años y medio, así que lo lamentamos. Pero, ¿se divirtieron, verdad? ¡Tenemos más días mejores por venir y siempre encontraremos una respuesta! ¡Muchas gracias y a los que miran en línea también!

Suga cumplió 29 años en edad internacional y 30 según la costumbre coreana. Foto: capturas/BIGHIT Music

Jin

Realmente nos preparamos mucho para este show. Como dijimos que haríamos un concierto en Corea, nos preguntábamos si deberíamos cambiar el setlist o no, pero como los K-ARMY no habían visto este setlist, queríamos mostrárselo a todos. Hace mucho frío hoy y estaba preocupado, pero me alegro de ver que estaban bien abrigados, manténgase saludables.

Namjoon

¿No es fácil verdad? No nos dimos cuenta de lo precioso que es estar juntos y saltar juntos. Mentiría si dijera que no nos afectó. Teníamos muchas restricciones, pero ahora, después de hacer el concierto, es mucho mejor que uno sin contacto. Creo que dimos un gran paso. Tenía muchas ganas de cantar “Home” y fue significativo porque este es mi verdadero hogar. Verlos a todos me hizo tan feliz. Y mirando hacia atrás, será divertido y un gran recuerdo. Será un recuerdo para después decirles a nuestros hijos que solo podíamos aplaudir en los conciertos. En este momento histórico, gracias por acompañarnos. Vuelvan a casa con alegría, regresaremos con cosas mejores. Estoy tan feliz de que pudiéramos cumplir la promesa de estar de vuelta aquí. Ustedes son los que completan esta última canción, ¡dondequiera que estén!