El 10 de marzo, BTS volvió a presentarse frente a su público local en el Estadio Olímpico de Seúl con las entradas completamente agotadas en la primera fecha de “PTD on stage”. Aunque los integrantes del grupo k-pop se despidieron de ARMY una vez finalizado el show en vivo, Jungkook volvió a dirigirse a sus seguidores, esta vez mediante Instagram, con un mensaje que conmovió en las redes sociales.

Jungkook de BTS en Instagram

Una vez terminado el concierto de BTS, “Permission to dance on stage en Seúl”, el integrante de menor edad de Bangtan, Jeon Jungkook, sorprendió a todos sus seguidores con la publicación de un video en Instagram con el siguiente título: “Esta publicación desaparecerá”.

Jungkook de BTS publicó un video para ARMY. Foto: captura Instagram

En dicho video, Jungkook de BTS habló sobre la última disposición brindada para los fans asistentes a los shows de Bangtan en Seúl en la que estos no podrán cantar ni ponerse de pie, solo aplaudir. “Cuando se trata de los conciertos en Corea del Sur, todo es sobre el sentimiento de cantar y gritar. Hoy no pude escuchar eso y debido a ello la presentación de hoy fue difícil. Todo fue muy bueno, pero también complicado”, detalló.

Jungkook en video para ARMY luego de "PTD on stage en Seúl". Foto: captura Instagram

El popular ‘golden maknae’ explicó que aunque sí se divirtió en la primera fecha de concierto, se sintió muy preocupado por si sus fans podrían divertirse al igual que él, debido a las restricciones. “Sentí curiosidad sobre si el concierto fue realmente divertido para ustedes. Debido a las mascarillas, no pude ver sus expresiones y no pude escuchar sus voces, así que no me di cuenta”.

Jungkook de BTS se disculpó previamente por subir un video y no transmitir en vivo, pues explicó que no contaba con una cámara apropiada. Además, declaró que esperaba que ARMY pudiera entender sus palabras, pues no es muy bueno comunicándose.

¿Qué pasó en “PTD on stage en Seúl” de BTS?

Debido a la COVID-19, el Gobierno de Corea del Sur brindó una restricción el 29 de noviembre del 2021 sobre los conciertos presenciales en que los fans asistentes a shows en vivo no podrían cantar o gritar para evitar los contagios de coronavirus. De esta manera, ARMY que se dio cita en el Estadio Olímpico de Seúl para ver el concierto de BTS usó aplaudidores en las canciones.