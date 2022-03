Eric Nam: pareja de enamorados se compromete durante su concierto

Eric Nam se encuentra en estos momentos en un tour por los Estados Unidos y el 5 de marzo del 2022, durante su concierto en Atlanta, una pareja de enamorados se comprometió entre el público. Eric Nam estaba cantando “Love Die Young”, una de sus canciones más sentidas y conmovedoras, mientras el lugar se llenaba de luces por los fanáticos que sostenían sus teléfonos encendidos. Cuando de repente, la multitud estalló aún más fuerte que durante la canción. Fue entonces cuando Eric se dio cuenta de que le acababan de proponer matrimonio a alguien. Esto hizo que el artista de kpop dejara de cantar para preguntarle al joven: “¿Acabas de proponerle matrimonio?”.

Al terminar el momento de la confesión, Eric Nam felicitó a los futuros marido y mujer haciendo mención de la famosa canción de Beyoncé: “Single Ladies”. Indicó, también, que por un momento creyó que alguien se había desmayado entre el público por los gritos que estos profesaban. Con dudas de si debía parar el concierto o no, se dio cuenta después que eran gritos de vitoreo y fue cuando vio el momento de la propuesta.

Eric Nam saludando a la feliz pareja durante su concierto en Atlanta. Foto: Tiffotography & EN Management

Los momentos tras la propuesta

Dalani, la muchacha en cuestión, se encontraba emocionada de ver a Eric Nam en concierto en su ciudad natal, Atlanta, durante el There And Back Again World Tour 2022 del cantante. Esto fue algo que hizo saber a través de su cuenta de Twitter. Y, como era de esperarse no asistió sola al concierto, si no que su enamorado la acompañó, ya con la propuesta planeada.

Comentario de la fanática que se comprometio durante el concierto de Eric Nam. Foto: Dalani

Algo con lo que no contaba John, el novio, fue que Dalani ya se olía la propuesta, por lo que, en un grupo de fans del artista de kpop en Facebook, hizo la consulta sobre qué tipo de esmalte debía llevar ya que esperaba que su enamorado le pidiera matrimonio durante el recital. Esta publicación generó revuelo entre los fanáticos que empezaron a contestarle que debía mostrar mucha emoción y la llenaban con preguntas cómo “¿Dirás que sí a la propuesta de matrimonio?”. Otros le comentaban que tras la propuesta agarrara el anillo y le propusiera matrimonio ella a Eric Nam. Claro que todo esto a modo de broma.

Comentarios de los fans de Eric Nam hacia la pareja que se compormetio durante su concierto en Atlanta. Foto: Owner

Al final del concierto, la feliz pareja publicó en sus redes sociales fotos de ambos con Dalani utilizando el anillo. Agradeciendo también a Eric Nam por haberlos felicitado y comentándole que les gustaría que él cantara para ellos en su boda.