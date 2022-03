El 23 de febrero del 2022, la agencia de Big Hit Music anunció que BTS volvería con el concierto “Permission to dance on stage” en Seúl, Corea del Sur, en un comunicado publicado en Twitter. Tras el gran éxito de las cuatro presentaciones en Los Ángeles, la boyband tocará sus más grandes hits del momento.

¿Dónde ver “Permission to dance on stage” en Seúl?

Como se recuerda, las entradas para los conciertos de BTS en Seúl están agotadas hasta la fecha. Sin embargo, la empresa Big Hit indicó que habrá una transmisión en vivo para dos de las presentaciones de “Permission to dance on stage”.

Por el momento, este beneficio lo dará la plataforma de Weverse Concerts , que también emitió el concierto que se desarrolló en Los Ángeles. Anteriormente, la aplicación de VLive realizaba estas funciones, como en la gira de “Speak Yourself” en el Wembley Stadium, Arabia Saudita y Seúl.

Nombres de los fans de BTS seleccionados en sorteo de Weverse serán parte de los efectos escénicos de Permission to dance on stage en Las Vegas y Seúl. Foto: composición La República / Weverse / Big Hit

¿Cuánto cuesta la entrada para ver el PTD de BTS?

En la tienda de Weverse indican que ARMY tendrá la opción de ver el concierto en distintos formatos, ya sea en calidad o pantalla múltiple . Asimismo, esto depende del costo del boleto y si la persona tiene una membresía especial.

En el caso de ARMY que tiene una membresía dentro de Weverse, tendrán la posibilidad de vivir una mejor experiencia en los dos días de presentación de “Permission to dance on stage”.

Formato Membresía Precio dólares Precio soles 4K en una toma + multicam HD para un día Sí 50 dólares 187 soles HD multicam para un día Sí 41 dólares 154.34 soles HD multicam para un día Sí 75 dólares 280.5 soles HD regular (no multicam) para un día No 41 dólares 153.34 soles HD regular (no multicam) para dos días No 75 dólares 280.50 soles

Precios de la transmisión Permission to dance on stage Seúl. Foto: Weverse

Horarios para ver Permission to dance on stage

El primer concierto de PTD en Seúl empezará el jueves 10 de marzo del 2022 a las 7.00 p. m., en horario de Corea del Sur. Como se sabe, cada país tiene una hora propia. Aquí te presentamos en qué momento se dará el espectáculo:

BTS en PTD on stage en Seúl día 1 en México, Guatemala y El Salvador: 4.00 a. m. del 10 de marzo

BTS en PTD on stage en Seúl día 1 en Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 a. m. del 10 de marzo

BTS en PTD on stage en Seúl día 1 en Venezuela, Brasil y Bolivia: 6.00 a. m. del 10 de marzo

BTS en PTD on stage en Seúl día 1 en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.00 a. m. del 10 de marzo

BTS en PTD on stage en Seúl día 1 en España: 11.00 a. m. del 10 de marzo.

BTS presentará el concierto "Permission to dance on stage en Seúl" en formato presencial y online para ARMY de todo el mundo. Foto: BIGHIT

¿Se puede ver el concierto de BTS por streaming?

La transmisión del concierto de PTD es de paga y no hay versión gratuita. A pesar de ello, el fandom de ARMY estará realizando en vivos en las principales redes sociales como Facebook, Instagram o Twitch.

Ver el Día 2 de Permission to dance on stage en Los Ángeles de BTS. Foto: composición LR / HYBE

¿Qué canciones cantarán?: setlist de “PTD on stage”

Por el momento, Big Hit no ha confirmado qué canciones estarán en los conciertos de “Permission to dance on stage”. Sin embargo, se conoce que BTS tocará sus más grandes éxitos como “Butter”, “Boy with luv” o “Dynamite”. Asimismo, como en la presentación de Los Ángeles, puede traer sorpresas como “Young forever” o “My universe”.