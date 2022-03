Permission to dance on stage de BTS en Seúl arranca ya. El 10 de marzo, Bangtan y ARMY en Corea del Sur volverán a verse de manera presencial tras dos años y medio. Las expectativas son altas a nivel local e internacional por el espectáculo de tres fechas que brindarán en el Jamsil Stadium las estrellas k-pop más aclamadas de todos los tiempos.

Fans en todo el mundo, además, podrán seguir el PTD on stage Seoul en vivo online y gozarán de proyección en cines selectos. ¿Cuándo y cómo conectarse al live stream? Te contamos aquí los detalles.

Fechas de BTS PTD on stage Seúl

Recordamos que el concierto de BTS abarcará tres días. Cada uno de estos gozará de una modalidad de transmisión para fans que no podrán asistir al evento presencial.

Jueves 10 de marzo: presencial + online

Sábado 12 de marzo: concierto + proyección en cines seleccionados

Domingo 13 de marzo: concierto + online.

BTS presentará el concierto "Permission to dance on stage en Seúl" en formato presencial y online para ARMY de todo el mundo. Foto: BIGHIT

¿Dónde ver online Permission to dance on stage Seoul?

Weverse Concerts se encargará de la transmisión online de PTD on stage en Seúl, evento de paga para ARMY que no asistirá al Jamsil Stadium.

La citada plataforma, anteriormente conocida como VENEW LIVE, ha realizado en el pasado el live stream de otros conciertos de BTS, como el Permission to dance on stage en Los Ángeles, y más shows de Hybe.

Así se veía el portal para la transmisión online del concierto de BTS en Los Ángeles. Foto: VENEW Live

Precios de entradas para PTD on stage Seúl (online)

Los precios varían según el tipo de boleto y los distintos beneficios que estos brinden, como la calidad y opción de pantalla múltiple.

Puedes adquirir en una sola compra tu ticket para las dos fechas de transmisión online o para un solo día. Además, podrás ver la transmisión en dos dispositivos por pase y cuenta.

4K en una toma + multicam HD para un día (requiere membresía ARMY): 50 dólares aproximadamente (187.00 soles peruanos)

HD multicam para un día (requiere membresía ARMY): 41 dólares aproximadamente (153.34 soles peruanos)

HD multicam, pase de dos días (requiere membresía ARMY): 75 dólares aproximadamente (280.50 soles peruanos)

HD regular (no multicam) para un día: 41 dólares (153.34 soles peruanos)

HD regular (no multicam) para dos días: 75 dólares (280.50 soles peruanos).

Precios de la transmisión Permission to dance on stage Seúl. Foto: Weverse

Precios de la transmisión Permission to dance on stage Seúl. Foto: Weverse

Cómo comprar entradas para ver online PTD Seoul (tutorial)

La comprar está disponible únicamente en Weverse Shop Global. Por lo tanto, debes tener cuenta activa en Weverse y contar con la aplicación de Weverse Shop.

y contar con la aplicación de Weverse Shop. Entra a la pestaña LIVE para ver todas las opciones de boletos. Escoge la que más gustes.

Aceptar los términos y condiciones de Weverse y HYBE para poder pagar con tu cuenta activa en PayPal.

Para comprobar que has pagado exitosamente, verifica en el botón ‘mis compras’ de Weverse Shop.

Deberás validad el boleto en el website oficial del live stream de PTD on stage antes del concierto:

Antes del concierto, se necesita validar el ticket en la página oficial de la transmisión PTD on stage: https://concerts.weverse.io/events/bts-ptd-onstage-seoul [copiar y pegar].

Horarios por países para ver el día 1 de PTD

El día 1 “PTD on stage Seúl” inicia a las 7.00 p. m. del jueves 1 de marzo del 2022. Aquí revisa los horarios según país.

BTS en PTD on stage en Seúl día 1 en México, Guatemala y El Salvador: 4.00 a. m. del 10 de marzo

4.00 a. m. del 10 de marzo BTS en PTD on stage en Seúl día 1 en Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 a. m. del 10 de marzo

5.00 a. m. del 10 de marzo BTS en PTD on stage en Seúl día 1 en Venezuela y Bolivia: 6.00 a. m. del 10 de marzo

6.00 a. m. del 10 de marzo BTS en PTD on stage en Seúl día 1 en Chile, Argentina y Brasil: 7.00 a. m. del 10 de marzo

7.00 a. m. del 10 de marzo BTS en PTD on stage en Seúl día 1 en España: 11.00 a. m del 10 de marzo.

Ver en vivo Permission to dance on stage de BTS. Revisa aquí toda la guia del concierto en Seúl. Foto: composición LR / HYBE

¿Se puede ver gratis la transmisión del PTD Seúl?

Como se menciona párrafos arriba, el live stream de PTD Seoul es un evento de paga, por lo que no habrá transmisión gratuita oficial. Sin embargo, ARMY con acceso estará difundiendo en redes sociales links extraoficiales par fans que no pueden comprar boletos.

BTS vuelve al Estadio Olímpico de Seúl desde el tour Love Yourself. Foto composición: BIGHIT, Emojiterra, Trendsmap y Soompi

Spot de PTD Seoul

Este será el primer concierto de BTS en 2022 y la antesala a la parada en Las Vegas. A continuación, el spot de PTD on stage Seoul, serie cuyas entradas al show presencial se encuentran completamente agotadas.

¿En dónde será el concierto de PTD de BTS?

El tan esperado concierto de “Permission to dance on stage” de BTS será en el Estadio Olímpico de Seúl, Corea del Sur. Este es el recinto más grande del país asiático, ya que tiene una capacidad de 69.950 espectadores. La boyband tocó aquí en el último día de “Love Yourself Tour” en el 2019.

BTS cantaron "Idol" en el Love Yourself Tour. Foto: Big Hit

Reducción de capacidad en el Estadio Olímpico de Seúl

El Gobierno de Corea del Sur indicó que la capacidad en eventos culturares iba a ser reducido a 5.000 personas desde el 29 de noviembre del 2022. Sin embargo, en el caso de los conciertos de BTS podrán entrar solo 15.000 espectadores por cada fecha, el total de los tres días serían 45.000.