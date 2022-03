Previo a los esperados conciertos de BTS en Seúl, Suga celebra su cumpleaños 30 (en edad coreana). Como es habitual, los fans declaran su afecto al artista por redes sociales y con llamativos proyectos (donaciones, cafeterías personalizadas y exhibiciones). No podía faltar el tradicional VLive de cumpleaños que se realizó dos horas antes de la medianoche del 9 de marzo (hora KST).

Al encender la transmisión en vivo, Suga se presentó con gorra negra y mostró la torta que le preparó el staff para agasajarlo.

Suga festeja 30 años en 2022 según la edad coreana. Foto: VLive

Luego de hablar del concierto y recomendar que los fans acudan abrigados al show, el rapero tomó unos minutos para mostrar su cabello.

Yoongi explicó que había estado ensayando antes de la transmisión. Como llevaba el cabello desordenado prefería usar gorro, pero concedió el deseo insistente de sus fans. “Sí, ha crecido bastante, lo voy a arreglar mañana”, resaltó.

Así luce el cabello de Suga antes del concierto en Seúl. Foto: VLive

Suga también explicó la razón por la que comenzó a dejar crecer su cabello. “Mi pelo se dañó mucho porque me he teñido de colores muy claros, no tuve otra opción que cubrirlo y hacerlo crecer”, refirió.

En redes sociales, los fans pedían que Suga mantuviese ese look por más tiempo. “Escóndanle las tijeras a los estilistas”, bromearon usuarios ARMY.

Reacciones de ARMY en la transmisión de Suga de BTS. Foto: captura Twitter

Proyectos por el cumpleaños de Suga

¿Cómo celebra ARMY los 30 años de Suga? Además de las tendencias en Twitter, clubes de fans de Yoongi le dedican proyectos especiales.

En Corea del Sur, una fanbase preparó una exhibición pública en la estación Yongsan, del subterráneo en Seúl. La instalación sigue la temática púrpura de ARMY y está inspirada en el trabajo de Suga como productor musical.