Como cada 8 de marzo, se conmemora el Día internacional de la mujer en donde se busca la equidad de los derechos de las mujeres. Por ello, las artistas de Corea del Sur recuerdan la importancia de esta lucha en la letra de sus canciones. Aquí te damos algunos ejemplos de las canciones sobre el empoderamiento femenino.

“Woman” – Boa

La cantante Boa recuerda a las mujeres lo grande que son por ser como son y que deben tener confianza en ellas mismas. Además, no se pueden comparar con las demás, ya que cada una brilla a su manera .

“¿Por qué no podemos ir más allá? (…) Se siente bien ser mujer. No hay comparación, es tan hermoso como es ser una mujer, pinturas modernas con estilo. Me gusta explorar una mujer genuina.”

“Chica” – Chungha

La canción “Chica” de Chungha es parte del álbum “Flourishing”. La cantante le dice a las mujeres que cada una puede lograr lo que desee y que nadie las puede detener.

“¿Por qué no podemos ir más allá? (…) Tienes que liderar tu camino y estarás bien. (…) Chica chica sí. Lo tienes todo. Chica chica sí. Eres hermosa. Deja que todo salga. Deja que tus sentimientos salgan. Haz que el mundo sepa. De lo que estas hecha.”

“No” – CLC

Las canciones de CLC han destacado en las luchas para la equidad, sobre todo, cuando se tratan de los estereotipos de las mujeres que pueden dañar a la salud mental. En el caso de “No” está en contra de los estándares de belleza en la sociedad. Cabe recordar que la letra está compuesta por Soyeon de (G)I-DLE; y Yeeun, CLC.

“Me amo a mí misma y me gusta. El bonito labial hace que me vea mejor. Me amo a mí misma, camina como yo. Pruébalo si quieres. (…) Soy una persona de un diferente concepto ordinario. Todo lo que hago a mi manera es asunto mío.”

“Solo” – Jennie

El debut de Jennie como solista fue con “Solo”, en donde habla que cada chica debe encontrar su manera de ser y no sentirse abandonada o lastimada después de terminar una relación.

Solía ser tu chica. Ahora estoy acostumbrada a ser la mejor de todas. Estás pensando en tus sentimientos. Estoy sentada en mi trono. No tengo tiempo para los problemas en tus ojos. Esta vez, estoy mirándome a mí misma y nada más. (Voy sola) lo hago por mi cuenta ahora.”

“Gashina” – Sunmi

La popularidad de Sunmi aumentó cuando estrenó “Gashina” en el 2017, una canción que dice que las mujeres no pueden seguir aferrándose a una persona que les termina. Lo mejor es seguir tu camino .

“Está bien, para poder olvidarte. Viviré como una flor, seré yo misma. Nadie puede pararme ahora. No, pruébame. (…) Cuando me veas afilada. Te agacharás la cabeza. Como espinas, iré. Te marchitaste, yo florecí. Y se acabó. Aunque me quieras de vuelta.”

“Girls like us” – TWICE

“Girls like us” fue escrita por Jihyo de TWICE y expresa que a pesar de todos los miedos e inseguridades que las mujeres tienen, deben considerar que siempre lograrán sus sueños a pesar de los obstáculos que tengan en el camino.

“Usa tu oración como cuando sueñas, ponla al 100%. En realidad, no es la gran cosa. No estás sola, cualquiera pasa por este camino. En este camino está la felicidad y sueños que se pueden cumplir. Nosotras vamos a un lugar más lejano, vuela con nosotras.”

“Mosquito” – Red Velvet

Red Velvet lanzó su álbum de verano “Summer Magic” en el 2018 y “Mosquito” es una de las canciones. Aquí tratan de un hombre que no deja de llamar a su novia cuando desea y no la deja libre. Ella se da cuenta, decide terminar con la relación y ser ella misma .

“Has estropeado mi momento de tranquilidad en un segundo, no. Vuelas por mi corazón y te escondes cuando te busco. Nuestra relación se acaba aquí mismo. Eres malo, eres peligroso. Eres como un mosquito. Eres un mosquito. Sigues pasándote de la raya. No tienes modales.”

“Wannabe” – ITZY

ITZY volvió con la canción “Wannabe” en el 2020, un video especial en donde demuestran que las chicas deber ser ellas mismas, ya que a veces se debe actuar de otra manera para encajar en la sociedad.

“Deja de molestarme, sé lo que hago. Sea lo que sea, soy yo quien decide, así que, por favor. Hago lo que quiero. (…) No importa lo que digan, soy yo. Solo quiero ser yo. (…) Soy perfecta cuando soy yo misma. Quiero ser yo, yo, yo.”