Permission to dance on stage Seoul será sede el tan esperado encuentro presencial entre BTS y K-ARMY después de casi tres años. La serie de conciertos presenciales también será escenario de una sorpresa que preparan los fans para sus idols favoritos. Aquí te contamos de qué se trata y cómo poder unirte si seguirás las transmisiones online del show o la proyección mundial en cines.

ARMY Time

El evento sorpresa lleva por nombre ARMY Time. Este consiste en que los asistentes interpreten con aplaudidores los fanchants oficiales de tres canciones determinadas, una en cada fecha del PTD on stage en Seúl.

¿Qué temas fueron escogidos? Aquí te presentamos el listado. Recordamos que el concierto de BTS comienza el 10 de marzo y abarca tres días (el segundo, programado para el 12, será proyectado en cines a nivel mundial, mientras que los otros dos contarán con transmisión online en vivo).

Fecha 1, 10 de marzo del 2022 (presencial + live stream): “Mikrokosmos”

Fecha 2, 12 de marzo del 2022 (presencial + proyección en cines): “Epilogue: Young forever”

Fecha 3, 13 de marzo del 2022 (presencial + live stream): “Spring day.

¿Cómo hacer fanchants en ARMY Time?

K-ARMY también comparte en videos tutoriales para que cofans puedan aprenderse el fanchant con el aplaudidor y así tomen el Jamsil Stadium de Seúl, ciudad capitalina de Corea del Sur, con el gesto de gratitud para Jimin, Jin, Suga, V, Jungkook, J-Hope y RM.

“Mikrokosmos” (fanchant ARMY Time)

La tercera pista de Map of the soul: Persona abre el proyecto de los fans. Mikrokosmos fue lanzada en abril del 2019.

Fanchant (ver. aplaudidores) de "Mikrokosmos" para PTD Seoul. Foto: @kiss_seven7

“Young forever” (fanchant ARMY Time)

La doceava y última canción de The most beautiful moment in life: Young forever es el tema cuyo fanchant, en versión aplaudidores, retumbará en el Jamsil Stadium para BTS.

Fanchant (ver. aplaudidores) de "Young forever" para PTD Seoul. Foto: @kiss_seven7

“Spring day” (fanchant ARMY Time)

ARMY cerrará su sorpresa con el fanchat de “Spring day”. Estrenada en 2017 como uno de los títulos principales de You never walk alone, esta conmovedora pieza es un canto a la esperanza y está asociada a la tragedia del Ferry Sewol por el simbolismo de su MV.

Fanchant (ver. aplaudidores) de "Spring day" para PTD Seoul. Foto: @kiss_seven7