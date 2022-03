El drama de “Snowdrop”, con Jung Hae In como protagonista, se estrenó el 18 de diciembre del 2021 a través del canal jTBC de Corea del Sur. Tras ello, el capítulo final ‘destrozó el corazón’ de miles de fans al revelar que el intérprete no era lo que se pensaba. A pesar de eso, las fanáticas esperan tener al actor una vez más en una producción surcoreana.

Según la agencia Jung Hae In, FNC Entertainment, productores de KBS harán el k-drama “Trees die on their feet” y le han dado una oferta al actor para obtener un papel. No obstante, aún no se conoce la decisión del actor de “Snowdrop” y se espera que aparezca en esta nueva serie. Por el momento, solo se ha confirmado la participación de tres celebridades importantes.

Jung Hae In filmando Snowdrop. Foto: Instagram

Actores que estarán en “Trees die on their feet”

El 17 de febrero del 2022, la producción de “Trees die on their feet” informó que la actriz Son Ye Jin estará en el nuevo k-drama , lo cual es una gran alegría para sus fans, ya que sigue obteniendo papeles importantes tras su paso por “Aterrizaje de emergencia en tu corazón” y con la actual “Thirty nine”. Asimismo, Kang Ha Neul será uno de los personajes principales de la trama.

El drama Thirty nine (39) sigue la vida de tres mejores amigas interpretadas por Son Ye Jin, Jeon Mi Do y Kim Ji Hyun. Foto: jTBC

Por si fuera poco, Yoon Yuh Jung, ganadora a mejor actriz de reparto en los Premios Óscar del 2020 por la cinta “Minari”, interpretará a Ja Geum Soon, una abuela proveniente de Corea del Norte.

Youn Yuh Jung (Yoon You Jung) es una actriz de 73 años. Actualmente cosecha trofeos por su rol en Minari. Foto: Naver

¿De qué tratará “Trees die on their feet”?

El próximo k-drama de “Trees die on their feet” tratará de la abuela Ja Geum Soon, quien escapó de Corea del Norte para mejorar su vida; sin embargo, durante este evento, pierde a su familia. Cuando llega al país surcoreano, construye el Hotel Nakwon. Mientras tanto, Yoo Jae Heon es un actor de teatro desconocido e interpretará el papel del nieto de Geum Soon.