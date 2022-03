Los seguidores de BTS en Corea del Sur podrán ver en vivo a sus artistas favoritos en el concierto “Permission to dance on stage”, tras casi dos años desde la llegada del coronavirus. Con tres fechas confirmadas por BIGHIT, sello discográfico de la boyband, los siete famosos ya se alistan para recibir a ARMY en el Estadio Olímpico de Seúl.

BTS y su preparación para “PTD on stage en Seúl”

El grupo k-pop BTS se caracteriza por presentar coreografías muy elaboradas, por lo que los ensayos de baile son más que necesarios previo a sus shows en vivo. Con la llegada de “Permission to dance on stage” a Corea del Sur, los integrantes de Bangtan compartieron con ARMY en las redes sociales parte de sus prácticas en el edificio de su empresa.

Publicación de J-Hope en ensayo para "PTD on stage en Seúl". Foto: Instagram @uarmyhope

El primero en llamar la atención de ARMY en redes fue J-Hope. El 24 de febrero, el idol k-pop dejó ver parte de su ensayo para el concierto “Permission to dance on stage en Seúl” con semanas de anticipación.

Ahora que ARMY está en cuenta regresiva para el show en vivo de BTS en su natal Corea del Sur, los integrantes de la boyband se unieron a la emoción de sus fans por llevar a cabo el concierto “PTD on stage” y publicaron selfies diariamente en su cuenta oficial en Twitter, en donde mostraron su salón de ensayos.

Publicación de J-Hope previo al concierto "PTD on stage en Seúl". Foto: captura Twitter

Publicación de Jungkook previo al concierto "PTD on stage en Seúl". Foto: captura Twitter

Publicación de Suga previo al concierto "PTD on stage en Seúl". Foto: captura Twitter

Publicación de Jimin previo al concierto "PTD on stage en Seúl". Foto: captura Twitter

Publicación de Jin previo al concierto "PTD on stage en Seúl". Foto: captura Twitter

El 6 de marzo, a través de una transmisión en vivo en la plataforma VLive, Jin de BTS comentó a sus seguidores que había comenzado a hacer ejercicios como preparación para el concierto “Permission to dance on stage en Seúl”. Además, el idol surcoreano declaró que tuvo la intención de presentar la canción “Super tuna”, pero el staff no se lo permitió, al ser una pieza musical en solitario.

Jin de BTS en una transmisión en vivo en VLive. Foto: captura YouTube

Por su parte, Taehyung explicó en VLive que su preparación para el concierto en vivo en Corea del Sur constó de una rutina de ejercicios, práctica de judo, aeróbicos y una dieta especial. “Siento que estos deportes son tan intensos que casi podrías desmayarte”, detalló V de BTS.

Taehyung de BTS en una transmisión en vivo en VLive. Foto: captura YouTube

Debido a que Taehyung, Namjoon, Suga, Jin y Jimin han dado positivo a la COVID-19 en meses anteriores, ARMY expresó su preocupación por la salud de los famosos en las redes sociales. De esta manera, los idols de BTS aprovecharon la oportunidad para calmar la preocupación de ARMY durante la transmisión en vivo.

J-Hope: “Chicos, tenemos que cuidar nuestra salud porque tenemos conciertos programados”.

Jin: “En mi opinión, hasta que sean los días de concierto, no deberíamos venir a practicar. Solo quédense en casa”.

J-Hope: “Es un momento muy crucial. Tenemos que cuidar mucho de nuestra salud para presentarnos frente a ARMY”.

Jungkook, Taehyung, Jin y J-Hope transmitieron en vivo. Foto: captura VLive

Las celebridades surcoreanas se despidieron de sus seguidores en VLive y enfatizaron en que se están esforzando al máximo en la preparación del concierto “Permission to dance on stage en Seúl”, por lo que desearon que todo ARMY se mantuviera saludable para volver a encontrarse con BTS en la serie de shows en vivo en Corea del Sur.

