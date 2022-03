El 6 de marzo, 9ATO Entertainment, agencia de Han So Hee, protagonista de “Nevertheless” y “My name” de Netflix, declaró que la madre de la actriz usó su nombre y su cuenta bancaria para conseguir préstamos con altas tasas de intereses cuando la artista era menor de edad y sin su consentimiento. Previamente, Han So Hee también lidió con deudas económicas de su familiar en el 2020.

Acusación de fraude de la madre de Han So Hee

En un reporte del canal surcoreano JTBC, publicado el 2 de marzo, la madre de una celebridad fue acusada de fraude por haber pedido prestado 85 millones de wones (aproximadamente 70.000 dólares) desde febrero del 2018 hasta septiembre del 2019. Dicha cantidad monetaria, que generó una gran suma por interés, no ha sido devuelta hasta la fecha y fue solicitada por una cuenta bajo el nombre de una famosa que Lee Jin Ho, famoso youtuber, identificó como Han So Hee.

Han So Hee nació el 18 de noviembre de 1994 y tiene 27 años internacionales. Foto: 9ATO Entertainment

La agencia de Han So Hee declaró el 6 de marzo que, en efecto, el caso de fraude involucraba a la madre de la actriz de Netflix y confirmó que ella usó una cuenta bajo el nombre de Han So Hee para obtener dinero prestado de un tercero.

Comunicado al español de 9ATO sobre Han So Hee

“Hola, somos 9ATO Entertainment. Nos gustaría dar a conocer nuestra posición con respecto a los informes relacionados a la madre de Han So Hee.

La Sra. Shin, madre de Han So Hee, usó una cuenta bancaria que estaba a nombre de Han So Hee mientras pedía dinero prestado. La Sra. Shin abrió una cuenta bancaria a nombre de Han So Hee cuando ella era menor de edad y la usó para pedir dinero prestado sin el conocimiento de Han So Hee.

Ha habido varios incidentes en el pasado también. Incluso hubo un caso en el que la Sra. Shin falsificó documentos privados. Se llevó a cabo un juicio civil en relación con estos casos y el tribunal determinó que estas acciones se llevaron a cabo sin el conocimiento de Han So Hee.

El fallo del Tribunal de Distrito de Ulsan del 8 de abril de 2021 declaró: ‘Tomó prestado dinero usando una cuenta a nombre de Han So Hee, pero no se puede reconocer que Han So Hee deba ser responsable de la deuda, ya que no hay pruebas que la vinculen a la cuenta’.

Lamentamos la preocupación causada por sus asuntos personales y no por su trabajo actoral, pero una vez más, brindamos esta explicación con la esperanza de que no haya otras víctimas en el futuro.

Han So Hee también declaró que no tiene planes de asumir la responsabilidad de las deudas de su madre, ya que su madre trató de usar su nombre para pedir dinero prestado. Tiene la intención de tratar de detener la serie de actos en los que un individuo intenta obtener dinero abusando del estatus de celebridad de sus hijos.

Es cierto que la relación entre una madre y una hija no terminará. Lo sentimos por aquellos que sin querer se verán perjudicados por esto. Sin embargo, esperamos que algo así nunca se repita a través de esta fuerte respuesta. Por favor, pedimos su comprensión”.

Han So Hee en “Nevertheless”

La actriz surcoreana, Han So Hee, saltó a la fama internacional tras protagonizar “Nevetheless” (”Aun así” en su título al español) de Netflix, junto con Song Kang.