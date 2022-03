El 6 de marzo, Jungkook, Taehyung, Jin y J-Hope de BTS se apoderaron de la plataforma VLive en una transmisión en vivo para ARMY, previo a su regreso a los conciertos presenciales en Corea del Sur, y el integrante de menor edad, JK, protagonizó un divertido momento al revelar que no tiene registrado a Jin en su celular.

BTS en VLive

BTS se presentará en su país natal en vivo con Permission to dance on stage en Seúl, una serie de tres conciertos presenciales para alegría de sus seguidores. Los idols k-pop demostraron que ARMY no son los únicos emocionados por los próximos shows y transmitieron en VLive para compartir su entusiasmo por PTD con sus fans.

Jungkook, Taehyung, Jin y J-Hope transmitieron en vivo. Foto: captura VLive

Los integrantes de Bangtan leyeron comentarios de sus fans e incluso se animaron a jugar 3, 6, 9, un popular juego entre los famosos y Taehyung (V) tuvo que quedarse solo en la transmisión como castigo.

Taehyung se quedó solo en la transmisión de BTS. Foto: captura VLive

Sin embargo, Jungkook y J-Hope regresaron para acompañar a Taehyung y se percataron de que Jin sí se había retirado del recinto, por lo que cuando le pidieron a JK que llamara a Jin por celular, el ‘golden maknae’ sorprendió con su respuesta.

Jungkook: “Lo siento, pero no tengo registrado su número”.

Taehyung y J-Hope: “¿Estás loco? ¿Es en serio?”.

Jungkook: “Es que lo actualicé recientemente, tengo un celular nuevo, así que aún no lo he sincronizado”.

Taehyung: “Entonces, al menos deberías haberle preguntado”.

Los seguidores de BTS se divirtieron con la respuesta de Jungkook sobre el número de Jin y viralizaron el momento en las redes sociales.

Reacción de fans de BTS por la declaración de Jungkook sobre el número de Jin. Foto: captura Twitter

