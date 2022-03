La primera canción en solitario de Nani Hirunkit ya está aquí. Tras el estreno del capítulo 11 de “F4 Thailand”, GMMTV ha presentado el 5 de marzo la versión completa de “Best life”, OST del lakorn que se convierte en el primer solo del novel actor de 24 años, a quien escuchamos previamente en “Shooting star” y Who am I”.

La estrella en ascenso muestra así una nueva faceta de sus múltiples talentos mientras continúa saludando al público mundial a través el exitoso remake de “Boys over flowers”.

Recordamos que Hirunkit Changkham (nombre real) da vida a Methas Jarustiwa, también conocido como ‘MJ’, en el drama. Dicho personaje, uno de los más queridos por fans de la producción dirigida por Patha Thongpan, marca su debut actoral.

Nani Hirunkit nació el 30 de octubre de 1997. Foto: GMMTV

MV de “Best life” de Nani Hirunkit en YouTube

Disponible en YouTube desde el 5 de marzo, el MV de “Best life” es protagonizado por Nani, el también intérprete de este enérgico tema producido y compuesto por Tabeazy, que celebra la vida.

Algunos de los momentos más felices de “F4 Thailand” acompañan al videoclip, el cual suma más de 65.000 vistas.

A continuación, aquí te dejamos su link para que puedas verlo en el canal oficial de GMMTV.

Letra de “Best life” (coro)

“Best life” es el nuevo OST de “F4 Thailand” tras “Nighttime” de Bright Vachirawit, el protagonista. Aquí, la letra en español de su coro.

Viviendo en la mejor vida

Levanta tu copa al cielo

Viviendo la vida

No te preocupes por estar en lo alto

Viviendo la vida

Tan especial, nada menos

Y un poco perfecta

Viviendo la mejor vida

Vamos a pasar el tiempo ahora como uno solo

Viviendo la mejor vida.