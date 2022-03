Luego de conocer la noticia de que BTS agotó las entradas para el concierto de “Permission to dance on stage” en Las Vegas en menos de cinco horas, se ve que ARMY es uno de los fandoms más grandes del mundo y que son leales a Bangtan, a pesar del odio que reciben constantemente.

#STOPBTS en Londres

El 5 de marzo del 2022, una usuaria de Twitter colgó un video en donde se ve a un auto publicitario con los rostros de los chicos de BTS y el texto: “#STOPBTS” en Londres, Reino Unido. Ante la sorpresa de ella, decidió colgarlo en las redes sociales, en donde ARMY se encargó de burlarse del banner.

Asimismo, algunos usuarios empezaron a comentar que no es común ver camiones LED en Reino Unido ya que son costosos, sobre todo, tomando en cuenta que este se encuentra cerca de la plaza del Parlamento o Parliament Square, donde siempre hay protestas.

ARMY reacciona a #STOPBTS

El video del camión publicitario de #STOPBTS de Londres se hizo viral, tanto que el club de fans de ARMY se percató a las horas de la publicación y empezaron a burlarse de este . En algunos comentarios mencionan lo perfectos que son, al igual que el hecho de que no vienen a países de América Latina para realizar algún concierto. Además, los y las fans aprovecharon para bromear que BTS lanza álbumes y merchandising en fechas en las que no tienen dinero ahorrado.

Comentarios de ARMY. Foto: captura Twitter

La razón del odio a BTS

Como se recuerda, BTS es apoyado por ARMY, un grupo formado por millones de personas alrededor del mundo. Ante ello, se ve que hay un lado negativo por parte de otros usuarios que no tienen nada con el grupo. Aunque no se conocen las razones del odio hacia la boyband, podría ser por enojo o envidia. Además, se sabe que no todos tienen afinidad hacia el club de fans de la boyband. Cabe mencionar que algo similar se vio con el auge de One Direction o Justin Bieber.