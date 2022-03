Song Kang es un actor famoso perteneciente a la tercera generación de actores. Tras su entrada al estrellato por el drama Love alarm, se ha convertido en el favorito del público y de Netflix, ya que la mayoría de sus dramas son producidos por la plataforma.

Song Kang: actor de 27 años es uno de los jóvenes talentos más populares de la industria. Foto: Netflix

¿Quién es Song Kang?

Song Kang es un actor, modelo y mc surcoreano. Debutó en el drama The liar and his lover en el 2017. Nació el 23 de abril de 1994 en Suwon. Su familia está conformada por sus padres y él.

Song Kang en sesión fotográfica. Foto: Song Kang

¿Cuántos años tiene Song Kang?

En Corea las personas cuentan sus años de vida desde que uno se encuentra en el vientre de su madre, por lo que Song Kang tiene 27 años en Corea mientras que del lado occidental cuenta con 28 años de edad.

Song Kang es una actor, modelo y MC coreano de 27 años. Foto: Namoo Actors

Song Kang: Instagram

Song Kang cuenta con un perfil en Instagram bajo el usuario songkang_b. Tiene 133 publicaciones y más de 13 millones de seguidores.

Instagram oficial de Song Kang. Foto: Song Kang

¿Song Kang tiene novia?

Actualmente, él se encuentra enfocado en su carrera actoral; por ello, no tiene una novia oficial y de manera pública.

Song Kang en sesión fotográfica. Foto: Song Kang

¿Song Kang y Jennie son amigos?

Ambas estrellas se conocieron en el programa Village survival, the eight de SBS, emitido en el 2018. Durante el show, los dos comenzaron a entablar una bella amistad que encantó a los espectadores.

Dramas de Song Kang

Song Kang se mostró como actor en el drama The liar and his lover, pero fue en el drama Love alarm en el que ganó popularidad por su papel de Hwang Sun Oh. Otros dramas en los que también podemos verlo son: When the devil calls your name (como Lucca), Navillera (como Lee Chae Rok) y su último drama Forecasting love and weather (como Lee Shi Woo).

Song Kang en sus diferentes personajes. Foto: Song Kang

Song Kang en Sweet home

Sweet Home es un drama de terror que sigue a Cha Hyun-Soo, un estudiante de instituto que posee unos demonios internos que le ayudan a acabar con monstruos feroces que siembran el terror y amenazan a la humanidad; su ‘habilidad’ es la mejor oportunidad de supervivencia de sus vecinos. En el drama Song Kang le da vida a Cha Hyun Soo.

Song Kang en Nevertheless

Song Kang personifica a Park Jae Uhn, un joven estudiante excepcional de arte. Nevertheless narrará las historias de Yoo Na Bi y Park Jae Uhn, que buscan parejas pese a que antes no les ha gustado estar en una relación.

Song Kang en Love alarm

El drama muestra cómo los jóvenes buscan el amor a través de una aplicación. Entre ellos está Kim Jojo, una joven que comenzará un periodo en el que encuentra su primer amor y se enfrenta a numerosos retos personales. Song Kang actúa de Hwang Sun Oh, un joven de familia adinerada que se enamora de Kim Jojo, la chica que le gusta a su mejor amigo.

Películas de Song Kang

Song Kang solo ha actuado en una película en el año 2018 titulada Beautiful vampire, la cual trata sobre una hermosa vampiresa de 500 años que ha vivido una vida tranquila en un callejón apartado. Pero ha aparecido una crisis fatal para ella: el olor del chico que le gusta constantemente estimula su instinto vampírico que ha sido suprimido por un tiempo. Ese chico es personificado por él.