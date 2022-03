F4 Thailand: Bright eligió a Tu para el rol de Gorya y esta es la historia del casting

Un dato interesante que todo fan de F4 Thailand debe saber es que Bright Vachirawit escogió a Tu Tontawan como su coprotagonista. El intérprete de Thyme integró el staff de la audición para el papel de Gorya y decidió probar una escena con cada una de las varias candidatas que buscaban el rol. Tu fue la primera en ser evaluada, pero fue tan fuerte la impresión que dejó en el actor que él afirmó que ahí acababa el casting porque había encontrado a la indicada para ser su pareja en pantalla.

Esto fue revelado por el también cantante de 24 años en entrevista con Mint mucho antes del estreno del lakorn remake de Boys over flowers. ¿Conocías la historia?

El casting de Tu y la decisión de Bright

El dúo más querido por fans de F4 Thailand nació así, conforme contó Bright Vachirawit en conversación con la revista: “Yo fui el primero en tener un rol (Thyme) dentro de la serie, así que me asignaron como parte del staff para elegir a Gorya. Habían entre cuatro y cinco candidatas, y propuse hacer una escena con cada una de ellas. Tu fue la primera y, después de realizar nuestra toma, le dije al staff: ‘Okay, he encontrado a mi pareja. No hay necesidad de buscar más. Fin del casting’”.

Entrevista de Mint con Bright. Foto: Twitter

¿Por qué Bright eligió a Tu?

Al ser consultado por Mint sobre su elección, el cantante de “Nighttime” nombró varias cualidades que hacen única a la también estudiante de Odontología y dijo que “incluso podrían hacer una pareja perfecta”.

“Hay una realidad en ella. Ella tiene un poder que podría eclipsar a cuatro hombres. Podríamos hacer una pareja perfecta. Sería divertido en el set también. También tiene un gran corazón para que puedas ser auténtico y directo con ella, lo que hace que el trabajo sea mucho más fácil y compatible con el mío”, afirmó.

Protagonistas de F4 Thailand, Bright y Tu, en premiere del lakorn. Foto: GMMTV

Más adelante, ejemplificó la autenticidad de su compañera compartiendo una breve anécdota: “Después de nuestra primera reunión, el personal le preguntó cómo se sentía y ella les respondió ‘no soy como este phi”. Yo estaba como ‘yass the sass’(expresión positiva y exagerada para celebrar algo)”.