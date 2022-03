Los idols más poderosos del k-pop, BTS y BLACKPINK, estarán más cerca que nunca gracias a un proyecto de la girlband de YG Entertainment, pero la noticia no ha caído bien en el fandom BLINK y aquí te contamos a qué se debe el descontento.

YG y Hybe

El 2 de marzo, YG y Hybe, agencia que representa a Bangtan y que tiene entre sus accionistas al septeto, anunciaron la llegada de una colaboración que desarrollan actualmente.

Si bien no se trata de un trabajo conjunto directo entre el cuarteto femenino y los cantantes de “Butter”, la noticia sorprendió a BLINK.

BTS y BLACKPINK son los dos grupos más representativos de Corea del Sur. Foto: YG / Big Hit

El nuevo proyecto de BLACKPINK

De la mano de Hybe (subsidiaria Hybe EDU), Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie presentarán Blackpink in your korean, proyecto cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje del idioma y la cultura coreana en el público extranjero.

La colaboración incluirá numerosas mercaderías de la girlband más exitosa actualmente, como libros (2), cartera y más ítems .

Imagen promocional de BLACKPINK in your korean. Foto: YG

Se espera que las famosas artistas sean partícipes activas en la creación de los productos, tal como lo fueron los miembros de Bangtan en su proyecto de difusión con Hybe EDU.

Recordamos que los nominados a los Grammys 2022 lanzaron en 2020 la serie ¡Talk! con BTS (Aprende coreano con BTS) y más materiales de aprendizaje, en colaboración con la subsidiaria de su empresa.

El descontento de BLINK

La noticia no cayó bien a BLINK y esto se debe a la falta de un comeback de las superestrellas femeninas. El fandom arremete contra YG por seguir priorizando el lanzamiento de merchandising en lugar de dar detalles oficiales del regreso, algo por lo que han venido protestando desde hace meses.

El 2 de octubre del 2020 se estrenó The album, la última producción de BLACKPINK. Desde entonces, la girlband no ha vuelto a lanzar música como conjunto. En su lugar, la empresa respondió el reclamo de los fans confirmado el comeback sin mayor información y se difundieron filtraciones. Mientras tanto, Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé continúan brillando en distintos ámbitos de manera individual.