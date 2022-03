El sold out de BTS Permission to dance on stage en Las Vegas llegó en cuestión de horas tras el inicio de la preventa destinada para ARMY MEMBERSHIP. La noche del 2 de marzo, Ticketmaster anunció de manera oficial que se agotaron todas las entradas para las cuatro fechas del concierto presencial que Bangtan celebrará en la ciudad de Estados Unidos en abril.

¿Cuántos días de preventa habían?

La preventa estaba programada para dos días consecutivos desde el 2 de marzo: el primero iba dirigido a miembros del fanclub oficial y el segundo a usuarios verificados en Ticketmaster. Todos ellos debían tener con código de confirmación remitido tras inscribirse previamente en un registro.

¿Cuándo era la venta general de PTD Las Vegas?

Finalmente, a partir del 4 de marzo arrancaba la venta general de Permission to dance on stage en Las Vegas.

Sold out de PTD en el día 1 de preventa

Con el 100% de entradas liberadas para los cuatro shows, la primera preventa inició a las 6.00 p. m. del 2 de marzo (hora en Perú) . Poco después, fue notificándose el sold out en fechas específicas y, tras casi cinco horas, finalmente todos los tickets figuraron como agotados en el portal.

Sold out de PTD Las Vegas de BTS. Foto: Twitter

Ticketmaster confirmó a las 11.45 p. m. del citado día que ya no habían más boletos para el espectáculo musical de los cantantes de “Butter”.

“Debido a la abrumadora demanda durante la preventa membresía BTS GLOBAL FANCLUB ARMY de hoy, se compraron todas las entradas para los espectáculos. Todos los shows ya están agotados. No habrá una preventa general para fans ni una venta pública general”, señala el post.

Comunicado de Ticketmaster sobre sold out de PTD Las Vegas. Foto: captura @Ticketmaster/Twitter

El concierto presencial de BTS Permission to dance on stage Las Vegas estará celebrándose los días 8, 9, 15 y 16 de abril en el Allegiant Stadium. Ubicado en Paradise, el recinto tiene capacidad para 65.000 espectadores, expandible a 71.835.

Reacción de ARMY al sold out de PTD Las Vegas

Emociones encontradas en el fandom de BTS. Por un lado, ARMY se muestran orgullosos del rápido sold out, ya que evidencia la enorme popularidad de la agrupación de Corea del Sur.

En la otra cara de la situación, muchos expresan molestia ante los organizadores por haber liberado el 100% de las entradas en el primer día de preventa, lo que no dejó oportunidad a admiradores de Bangtan que anhelaban comprar un ticket en las otras fechas.

Reacción de fans de BTS al sold out de PTD Las Vegas. Foto: captura Twitter

Al respecto, Ticketmaster había informado previamente que la empresa detrás del concierto decidió poner a disposición de los fans todas las entradas desde el primer día. Aunque no es oficial, esta sería una estrategia para evitar jugadas sucias de revendedores.

BTS también logró sold out de PTD Los Ángeles

A diferencia de lo que sucedió con PTD Las Vegas, Ticketmaster solo liberó un porcentaje de entradas en la preventa de Los Ángeles. Aún así, el septeto integrado por Jimin, Jin, Suga, J-Hope, V, RM y Jungkook también logró sold out en los cuatros shows que se llevaron a cabo en el SoFi Stadium a finales del 2021.