Arranca el día uno de la preventa de entradas para BTS Permission to dance on stage en Las Vegas. Desde el 2 de marzo, ARMY podrá comprar sus boletos en Ticketmaster para ver el espectáculo presencial de las superestrellas del k-pop Bangtan, programado para abril.

Esta fase es dirigida solo a ARMY con membresía oficial del fanclub que han recibido código de confirmación tras inscribirse en un registro que cerró el 26 de febrero. ¿Cómo se vive el minuto a minuto? Te contamos aquí los detalles.

¿Cuántos boletos se liberan en la preventa de PTD Las Vegas? Confirmado por Ticketmaster. En la preventa de PTD Las Vegas se liberarán el 100% de las entradas disponibles, a diferencia de lo que pasó en la serie de Los Ángeles. Recordamos que, en aquella ocasión, se colaron a disposición del público en la preventa solo un porcentaje de tickets y después se liberaron más asientos.

Fechas de Permission to dance on stage en Las Vegas

Permission to dance on stage Las Vegas constará de cuatro fechas a concretarse en abril de 2022 de forma presencial, tras los Grammys 2022.

Cada una de estas, además, serán proyectadas en tiempo real en Live Play, evento de paga que será concretado en un recinto cercano a la sede de PTD para ARMY que no alcance entrada.

El último día también estará disponible en todo el mundo gracias a una transmisión online que requerirá ticket de acceso.

Viernes 8 de abril de 2022 (presencial + live play)

Sábado 9 de abril de 2022 (presencial+ live play)

Viernes 15 de abril de 2022 (concierto presencial+ live play)

Sábado 16 de abril de 2022 (concierto presencial y online + live play).

A diferencia de lo que sucederá con Permission to dance on stage Seoul, en esta oportunidad no habrá proyección global en cines.

Spot de PTD Las Vegas

BIG HIT MUSIC reveló la llegada de PTD on stage Las Vegas el 22 de febrero. Acompañó al anuncio con un spot promocional que compila los mejores momentos de Permission to dance en Los Ángeles, serie de conciertos presenciales concretada entre fines de noviembre y principios de diciembre del 2021.

¿A qué hora inicia la preventa de Las Vegas para ARMY MEMBER?

La preventa para ARMY con membresía inicia a las 11.00 a. m. del miércoles 2 de marzo , según hora de Las Vegas.

ARMY MEMBER PRESALE para Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p. m. del 2 de marzo

ARMY MEMBER PRESALE para México, Guatemala: 5.00 p. m. del 2 de marzo

ARMY MEMBER PRESALE para Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m. del 2 de marzo

ARMY MEMBER PRESALE para Chile, Argentina y Brasil: 8.00 p. m. del 2 de marzo

ARMY MEMBER PRESALE para Corea del Sur: 7.00 a. m. del 3 de marzo.