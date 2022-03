El grupo femenino de BLACKPINK no realiza un comeback desde el estreno de The album el 2 de octubre del 2020. Los y las fans del girlgroup esperan su regreso con peticiones en redes sociales como Twitter, con el hashtag BLACKPINK COMEBACK NOW.

La cantante Somi hizo una transmisión en vivo en Instagram el 2 de marzo. En ese momento, la artista empezó a recorrer el estudio de The black label. Sin embargo, cuando entró a una habitación y, al escucharse en ese momento una canción, ella sale inmediatamente y empieza a correr.

Después de unos minutos del incidente, fans de BLACKPINK empezaron a mencionar que la voz de la canción que aparecía en el video de Somi era idéntica a la de Jennie , por lo que pensaron que el audio sería un nuevo tema del grupo. El fandom de BLINK inició a publicar pruebas del supuesto comeback del girlgroup. A pesar de ello, YG Entertainment aún no ha lanzado ningún comunicado al respecto.

Reacción de BLINK

El video del incidente de Somi apenas dura unos segundos, pero esto fue motivo para que BLINK iniciara a publicar en redes sociales sobre el regreso de BLACKPINK. Sobre todo, indicaron que esta es una nueva esperanza de que el grupo vuelva o tal vez el comeback de alguna integrante, así como el debut de Jisoo.

Comentarios de BLINKS. Foto: captura Twitter

¿Jennie mencionó el comeback de BLACKPINK?

Algunas BLINKS aseguran que la foto que colgó Jennie haciendo pilates el 5 de febrero del 2022 en Instagram fue una señal del retorno del girlgroup. Este presentimiento por parte de los y las fans se debe a que, el 24 de enero del 2022, la cantante de “Solo” realizó algo similar. A pesar de ello, ella mencionó en Weverse que estaban trabajando duro para lanzar un nuevo álbum próximamente.