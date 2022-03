Los fanáticos del grupo masculino surcoreano, ATEEZ, están reclamando en redes sociales que la empresa JYP Entertainment se disculpe con el grupo por el supuesto plagio que están cometiendo con el nuevo grupo femenino que acaban de hacer debutar.

mingi ateez

Supuestos plagios ATEEZ y JYP Entertainment

Los fanáticos del grupo ATEEZ han generado un hashtag en twitter: #JYPapologizetoATEEZ, que han vuelto tendencia, con el que están pidiendo a JYP Entertainment que le pida disculpas al grupo porque el concepto tanto del nuevo grupo que están lanzando como el videoclip del mismo, tiene muchas similitudes con conceptos y trabajos previos que ha tenido el grupo ATEEZ.

ATEEZ y NMIXX en supuesto plagio. Foto: KQ Entertainment y JYP Entertainment

El primer supuesto plagio que los ATINY estan dejando a relucir es el uso del compás en el debut del nuevo grupo de JYP, compás que el grupo ATEEZ ya había utilizado previamente. Junto con eso mencionan que están utilizando los puntos cardinales al igual que ellos.

ATEEZ y NMIX en supuesto plagio. Foto: KQ Entertainment y JYP Entertainment

El segundo supuesto es el mismo nombre para el concepto del videoclip, usando ambos el nombre: Answer. ATEEZ lo utilizó como título de una de sus canciones.

Plagio enel nombre Answer entre ATEEZ y NMIX. Foto: KQ Entertainment y JYP Entertainment

El tercer supuesto es que la historia utilizada para el videoclip debut del grupo NMIXX es más que parecida a la historia que utilizó el grupo ATEEZ para uno de los conceptos de sus videoclips.

Supuesto plagio de la historia de mvs entre ATEEZ y NMIX. Foto: mingicabj

Por estas razones y otras mencionadas por los ATINY en redes es que están pidiendo que, por más que el grupo ATEEZ provenga de una empresa pequeña, se le debe mostrar el respeto que se merecen por todo el esfuerzo que han tenido para conseguir ser el grupo que son ahora.

Comentarios de ATINY sobre el supuesto plagio de JYP a ATEEZ. Foto: koenkiryuu, sanwinter_ y haribho

¿Quienes con ATEEZ?

ATEEZ es un grupo de Corea del Sur formado por la agencia KQ Entertainment y está conformado por ocho integrantes: Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho, los cuales debutaron el 25 de octubre de 2018 con su mini álbum Treasure EP.1: All to Zero.

ATEEZ, grupo K-pop que debutó el 24 de octubre de 2018. Foto: KQ Entertainment

¿Cual es el nuevo grupo de JYP Entertainment?

El 22 de febrero, la agencia JYP Entertainment hizo debutar a su nuevo grupo femenino, NMIXX, con la canción y el videoclip: “O.O”. El grupo está conformado por siete chicas, de las cuales seis son coreanas y una es australiana.